DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 1. Runde im TV und Livestream?

Am Sonntag (26. Juli) wird die 1. Runde des DFB-Pokals in der Saison 2020/21 ausgelost - und das unter kuriosen Umständen, denn es wird vorkommen, dass die gesetzten Mannschaften aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga zunächst ohne Gegner dastehen. Warum das so ist und wo Ihr die Auslosung im Livestream, TV und Liveticker heute verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt Spitzenfußball aus der Bundesliga und der Champions League live erleben? Dann sichert Euch hier und jetzt Euren Gratismonat bei DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kaum ist die alte Spielzeit unter erschwerten Corona-Bedingungen zu Ende gegangen, beginnt auch schon die Planung der neuen Spielzeit 2020/21. Ein Punkt auf der Agenda wird am heutigen Sonntag abgehandelt, wenn die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal ausgelost wird. Der frühe Termin der Auslosung soll besonders den Amateurvereinen Planungssicherheit und Zeit geben, um geeignete Spielorte in Corona-Zeiten zu finden.

Als Titelverteidiger geht zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte der FC Bayern München an den Start, der das erste Geister-Finale in Berlin gegen Bayer Leverkusen Anfang Juli mit 4:2 für sich entschied.

© imago images / Jürgen Fromme / firo Sportphoto / POOL

DFB-Pokal 2020/21: Wann findet die Auslosung der 1. Runde statt?

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird am heutigen Sonntag (26. Juli) um 18.30 Uhr ausgelost. DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich werden als Losfeen fungieren.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 1. Runde?

Wie gewohnt wird die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal im Rahmen der Sportschau in der ARD ausgelost. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender bietet diesbezüglich zwei Möglichkeiten an, die Auslosung live zu verfolgen. Einerseits können Fußball-Fans auf dem herkömmlichen Weg der TV-Übertragung zurückgreifen. Andererseits bietet die ARD auf ihren Online-Plattformen außerdem einen kostenlosen Livestream der Auslosung an.

DFB-Pokal: Wann finden die Spiele der 1. Runde statt?

Die Spiele der 1. Runde im DFB-Pokal finden zwischen dem 11. und 14. September 2020 statt und damit eine Woche vor dem aufgrund des Coronavirus verlegten Saisonstart der Fußball-Bundesliga (18. September).

DFB-Pokal 2020/21: Alle Termine im Überblick

1. Hauptrunde: 11. bis 14. September 2020

11. bis 14. September 2020 2. Hauptrunde : 22. und 23. Dezember 2020

: 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale: 2. und 3. Februar 2021

2. und 3. Februar 2021 Vierteflinale: 2. und 3. März 2021

2. und 3. März 2021 Halbfinale: 1. und 2. Mai 2021 (vorbehaltlich letzter Gespräche)

1. und 2. Mai 2021 (vorbehaltlich letzter Gespräche) Finale: 13. Mai 2021 (Austragungsort: Berliner Olympiastadion)

© imago images / Matthias Koch/POOL

Welche Teams sind für den DFB-Pokal 2020/21 schon qualifiziert?

Von den 64 Mannschaften, die wie gewohnt in der 1. Pokalrunde an den Start gehen, stehen bereits 41 Teilnehmer fest. Zu den 18 Bundesligisten und den 18 Teams aus der 2. Bundesliga gesellen sich die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 3. Liga.

Weil die Zweitvertretung des FC Bayern als Drittliga-Meister nicht antreten darf, sind das Eintracht Braunschweig, die Würzburger Kickers, der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg. Außerdem bereits qualifiziert ist der 1. FC Magedburg als Vertreter des Fußballverbands Sachsen-Anhalt. Dort wurde der Landespokal-Wettbewerb abgebrochen.

Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga FC Bayern München Arminia Bielefeld Würzburger Kickers Borussia Dortmund VfB Stuttgart Eintracht Braunschweig RB Leipzig 1. FC Heidenheim FC Ingolstadt Borussia Mönchengladbach Hamburger SV MSV Duisburg Bayer 04 Leverkusen SV Darmstadt 98 TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 VfL Wolfsburg Erzgebirge Aue SC Freiburg VfL Bochum Eintracht Frankfurt SpVgg Greuther Fürth Hertha BSC SV Sandhausen Union Berlin Holstein Kiel Schalke 04 SSV Jahn Regensburg Mainz 05 VfL Osnabrück 1. FC Köln FC St. Pauli FC Augsburg Karlsruher SC Werder Bremen 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf SV Wehen Wiesbaden SC Paderborn Dynamo Dresden

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde mit Platzhaltern

23 der 64 Teilnehmer am diesjährigen DFB-Pokalwettbewerb stehen aufgrund der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison im Amateurbereich noch nicht fest. Erst nach dem 22. August und dem Finaltag der Amateure wird Klarheit darüber herrschen, welche Teams sich über die Landespokal-Wettbewerbe noch für den DFB-Pokal qualifizieren. Bei der Auslosung am Sonntag wird es daher Platzhalter mit dem Titel "Landespokalsieger XY" auf dem Loszettel geben.

DFB-Pokal 2020/21: Wer zeigt/überträgt die Pokalspiele in dieser Saison?

Auch für die kommende Spielzeit 2020/21 gilt im DFB-Pokal: Wer alle Spiele sehen will, benötigt ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky, der die Spiele wie immer im Einzelspiel oder in der Konferenz zeigt (nur bei zeitgleicher Austragung). Außerdem bietet Sky seinen Kunden die Möglichkeit an, die Partien im Livestream via Sky Go zu verfolgen.

Seit der Saison 2019/20 erfolgte jedoch eine grundsätzliche Stärkung des Free-TV in puncto Übertragung im TV. Insgesamt werden 13 Pokalspiele pro Saison bis zur Spielzeit 2021/22 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Neun Partien wird die ARD übertragen, zusätzlich erhält Sport1 die Übertragunsgrechte für je ein Spiel von der 1. Runde bis zum Viertelfinale.