DFB-Pokal Halbfinale gegen Bayern München: Eintracht Frankfurt hofft auf einen Sahnetag

Auf Eintracht Frankfurt wartet im Halbfinale des DFB-Pokals die größtmögliche Hürde. Gegen Bayern München soll deshalb die Erinnerung an die Sternstunde vor zwei Jahren helfen.

Es ist ja nicht so, dass sie bei Eintracht Frankfurt nicht wüssten, wie sie den großen, den schier unbesiegbaren FC Bayern demütigen können. Da ist das 5:1 vom vergangenen November, das dermaßen desaströs verlief für den deutschen Rekordmeister, dass er umgehend Trainer Niko Kovac entließ.

Und noch immer bekommen die Anhänger Gänsehaut, wenn sie ans DFB-Pokalfinale 2018 gegen die Münchner denken - als "Bruder" Kevin-Prince Boateng die Bälle lang schlug und am Ende Mijat Gacinovic 70 Meter weit zum 3:1 rannte.

Als "herausragend" bezeichnet Frankfurts Trainer Adi Hütter Momente wie jenen finalen vor zwei Jahren. Tatsächlich hat er sich Teile des Spiels von damals am Montag angesehen, weniger aus sportlich-taktischen Erwägungen, "eher zum Genießen".

Es sei "emotional schon sehr ergreifend gewesen" damals, und ja, "diese positiven Emotionen kann man auch mitnehmen". Ob die Erinnerung hilft, den derzeit so siegeshungrigen Münchnern am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Halbfinale des DFB-Pokals beizukommen, darf freilich bezweifelt werden.

Denn zur Erinnerung gehört für die Frankfurter auch: Erst vor zweieinhalb Wochen, im zweiten Spiel nach dem Restart der Bundesliga, unterlagen sie in München 2:5 - auch wenn sie die Bayern zwischenzeitlich mit zwei Kopfballtreffern von Martin Hinteregger (dem dann noch ein Eigentor unterlief) arg ins Wackeln brachte.

Frankfurt gegen FCB: "Das Unmögliche möglich machen"

"Bayern München wird immer der Favorit sein", betonte Hütter am Dienstag, und tatsächlich zeige die Bilanz der Mannschaft seit Dezember unter Trainer Hansi Flick, "dass sie eine Klasse für sich sind".

In München gewonnen haben die Frankfurter zuletzt im November 2000. Am Mittwoch fehlt außerdem Filip Kostic, ein "absoluter Schlüsselspieler" für Hütter. Und dennoch, versicherte er mit einem Schmunzeln, werde die Eintracht nach München fahren und dort auch "versuchen, das Unmögliche möglich zu machen", denn: "Jede Mannschaft ist in gewissen Momenten zu knacken." Dafür, betont der Österreicher, sei "wichtig, dass man daran glaubt, dass es möglich ist." Hütter setzt erneut auf Gelegenheiten, die Bayern "bei Standards zu überraschen".

Auch Fredi Bobic weigert sich selbstverständlich, schon vorab die weiße Fahne zu schwenken. Die Eintracht habe immerhin zum dritten Mal in vier Jahren das Pokal-Halbfinale erreicht: "Das schaffen andere in 20 Jahren nicht." Und außerdem, betonte der Sportvorstand bei Sky, müsste auch das Spiel am Mittwoch "erst mal gespielt werden, und manchmal läuft es auch für einen, und man weiß gar nicht, warum". Auf jeden Fall, sagt der ehemalige Münchner Sebastian Rode, benötige Frankfurt einen "absoluten Sahnetag", an dem "alles klappt".

FC Bayern München: Diese Spieler des FCB hatten in FIFA 05 die höchste Gesamtstärke © imago images 1/26 In der Saison 2004/05 gewann der FC Bayern das Double und stand im Champions-League-Viertelfinale. Doch wie schnitten die Bayern-Profis bei FIFA 05 ab? Die Spitzenplätze sind gespickt mit absoluten Vereinslegenden. © imago images 2/26 Platz 25: MICHAEL RENSING (damaliges Alter: 20, beim FC Bayern von 2003 bis 2010) - Gesamtstärke: 65. © imago images 3/26 Platz 24: TOBIAS RAU (22, 2003 bis 2005) - Gesamtstärke: 67. © imago images 4/26 Platz 23: PAOLO GUERRERO (20, 2004 bis 2006) - Gesamtstärke: 68. © imago images 5/26 Platz 22: PIOTR TROCHOWSKI (20, 2003 bis 2005) - Gesamtstärke: 69. © imago images 6/26 Platz 21: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (19, 2002 bis 2015) - Gesamtstärke: 72. © imago images 7/26 Platz 20: ANDREAS GÖRLITZ (22, 2004 bis 2007 und 2009 bis 2010) - Gesamtstärke: 73. © imago images 8/26 Platz 19: JENS JEREMIES (30, 1998 bis 2006) - Gesamtstärke: 74. © imago images 9/26 Platz 18: HASAN SALIHAMIDZIC (27, 1998 bis 2007) - Gesamtstärke: 76. © imago images 10/26 Platz 17: ROQUE SANTA CRUZ (22, 1999 bis 2007) - Gesamtstärke: 77. © imago images 11/26 Platz 16: ROBERT KOVAC (30, 2001 bis 2005) - Gesamtstärke: 78. © imago images 12/26 Platz 15: MARTIN DEMICHELIS (23, 2003 bis 2011) - Gesamtstärke: 80. © imago images 13/26 Platz 13: OWEN HARGREAVES (23, 2000 bis 2007) - Gesamtstärke: 81. © imago images 14/26 Platz 13: VAHID HASHEMIAN (27, 2004 bis 2005) - Gesamtstärke: 81. © imago images 15/26 Platz 12: CLAUDIO PIZARRO (25, 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) - Gesamtstärke: 82. © imago images 16/26 Platz 9: SAMUEL OSEI KUFFOUR (27, 1994 bis 1995 und 1996 bis 2005) - Gesamtstärke: 83. © imago images 17/26 Platz 9: MEHMET SCHOLL (33, 1992 bis 2007) - Gesamtstärke: 83. © imago images 18/26 Platz 9: THOMAS LINKE (34, 1998 bis 2005) - Gesamtstärke: 83. © imago images 19/26 Platz 8: TORSTEN FRINGS (27, 2004 bis 2005) - Gesamtstärke: 85. © imago images 20/26 Platz 7: WILLY SAGNOL (27, 2000 bis 2009) - Gesamtstärke: 87. © imago images 21/26 Platz 6: ZE ROBERTO (29, 2002 bis 2006 und 2007 bis 2009) - Gesamtstärke: 89. © imago images 22/26 Platz 4: SEBASTIAN DEISLER (24, 2002 bis 2007) - Gesamtstärke: 90. © imago images 23/26 Platz 4: MICHAEL BALLACK (27, 2002 bis 2006) - Gesamtstärke: 90. © imago images 24/26 Platz 3: LUCIO (26, 2004 bis 2009) - Gesamtstärke: 93. © imago images 25/26 Platz 1: OLIVER KAHN (35, 1994 bis 2008) - Gesamtstärke: 94. © imago images 26/26 Platz 1: ROY MAKAAY (29, 2003 bis 2007) - Gesamtstärke: 94.

FCB-Trainer Hansi Flick: "Wir wollen das Spiel klar gewinnen"

Die Bayern wissen freilich nur zu gut, dass die Frankfurter gerne mal derartige Sahnetage haben. "Die Eintracht hat enorm viel Erfahrung, gerade mit Pokalspielen", sagte Trainer Flick am Dienstag, "das ist eine Mannschaft, die auf den Punkt voll da sein kann, und damit rechnet ich auch".

Doch gerade weil er damit rechnet, klingt Flick, aus familiären Gründen übrigens Mitbesitzer von drei Dauerkarten bei der Eintracht, auch sehr überzeugt, wenn er sagt: "Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen."

An das Pokalfinale 2018 hat Flick im Gegensatz zu einem seiner Familienmitglieder ("der ist Eintracht-Fan") freilich "keine" bleibenden Erinnerungen, er wisse nicht mal, behauptete er am Dienstag, ob er damals überhaupt im Stadion gewesen sei. "Das ist Vergangenheit, das ist nicht so mein Ding."

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt