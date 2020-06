DFB-Pokal: Wer überträgt den Pokal heute live im TV und Livestream?

Das zweite Halbfinale des DFB-Pokals steht heute an. Wer das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal - FC Bayern gegen Frankfurt: Ort, Termin, Spielzeit

Der erste Finateilnehmer des DFB-Pokals steht fest: Bayer Leverkusen. Die Werkself konnte sich mit 3:0 gegen die Überraschungsmannschaft aus Saarbrücken durchsetzen.

Das zweite Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Mittwoch statt. Gespielt wird in der Allianz Arena in München. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Ursprünglich waren die Halbfinal-Partien für den 21. und 22. April geplant. Nach der Corona-Zwangspause wurde die Partie jedoch auf den 10. Juni verschoben. Das Finale soll am 4. Juli steigen.

DFB-Pokal: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Das Halbfinalspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Die ARD ist für die Ausstrahlung heute zuständig.

Das Erste geht ab 20.15 Uhr auf Sendung. Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt Euch dann zusammen mit Experte Mehmet Scholl zur Vorberichterstattung. Tom Bartels wird als Kommentator fungieren.

Neben der ARD überträgt auch Sky die Partie. Beim Pay-TV-Sender werdet Ihr ab 19.45 Uhr auf das Spiel eingestimmt. Die Partie läuft auf Sky Sport 2 & HD.

Mit der "Sky Go"-App oder mit dem Sky Ticket haben Sky-Kunden die Möglichkeit das Spiel mobil im Livestream zu verfolgen.

Kostenlos abrufen könnt Ihr zudem den Livestream der ARD auf sportschau.de.

FC Bayern gegen Frankfurt: DFB-Pokal-Halbfinale im Liveticker

Selbstverständlich bleibt Ihr auch bei SPOX immer up-to-date in Sachen DFB-Pokal. Wir tickern die heutige Partie ausführlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Beim FC Bayern fehlen Coutinho, Tolisso und Süle, die sich noch im Aufbautraining befinden. Bei der Frankfurter Eintracht fehlt Kostic (Rotsperre) und Fernandes (Muskelverletzung).

FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Chandler - Kamada, Gacinovic - Dost

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

Diesen Weg ins Halbfinale des DFB-Pokals haben der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt hinter sich:

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt