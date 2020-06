DFB-Pokal: Wer überträgt das Halbfinale heute live im TV und Livestream?

Die beiden Halbfinalspiel des DFB-Pokals stehen an. Wir verraten Euch, welches Spiel heute stattfindet und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

DFB-Pokal 2020: Die Halbfinalspiele im Überblick

Am heutigen Dienstag wird nach der langen Corona-Zwangspause endlich der DFB-Pokal fortgesetzt. Im Halbfinale stehen die Überraschungsmannschaft FC Saarbrücken, Bayer Leverkusen, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt und kämpfen um den Einzug ins Endspiel in Berlin am 4. Juli.

Das erste Halbfinale findet heute zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das zweite Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, findet morgen statt. Auch dann wird das Spiel um 20.45 Uhr freigegeben.

Datum Uhrzeit Heim Gast 09.06.2020 20:45 Uhr 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen 10.06.2020 20:45 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fussball-Fans! Die Halbfinalspiele der diesjährigen DFB-Pokal-Saison werden im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt heute die Partie Saarbrücken gegen Leverkusen und morgen das Spiel zwischen den Bayern und Frankfurt in voller Länge. Die Vorberichte starten ab 20:15 Uhr. Über die Webseite der Sportschau oder die Sportschau-App könnt Ihr die Spiele auch im Livestream verfolgen.

Zusätzlich werden die Spiele auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Dort beginnt die Übertragung schon um 19.45 Uhr. Via SkyGo kann auch hier auf einen Livestream zugegriffen werden.

DFB-Pokal-Halbfinale im Liveticker

Natürlich werden auch wir bei SPOX Euch mit den Highlights aus den Stadien versorgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Saarbrücken gegen Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Während auf Saarbrücker Seite alle Spieler zur Verfügung stehen, muss Bayer-Coach Peter Bosz unter anderem auf den angeschlagenen Kai Havertz sowie Lars Bender und Daley Sinkgraven verzichten.

Saarbrücken : Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Mar, Müller - Zellner - Perdedaj, Zeitz - Mendler, Jänicke - Jacob

: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Mar, Müller - Zellner - Perdedaj, Zeitz - Mendler, Jänicke - Jacob Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Paulinho, Diaby - Alario

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

Auf diesen Wegen haben die vier Mannschaften das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht:

1. FC Saarbrücken

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 11. August 2019 1. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) SSV Jahn Regensburg 29. Oktober 2019 2. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) 1. FC Köln 5. Februar 2020 Achtelfinale Saarbrücken 5:3 n.E. Karlsruher SC 3. März 2020 Viertelfinale Saarbrücken 8:7 n.E Fortuna Düsseldorf 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 10. August 2019 1. Runde Alemannia Aachen 1:4 Leverkusen 29. Oktober 2019 2. Runde Leverkusen 1:0 SC Paderborn 5. Februar 2020 Achtelfinale Leverkusen 4:3 Borussia Dortmund 4. März 2020 Viertelfinale Leverkusen 3:1 Union Berlin 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Leverkusen

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt