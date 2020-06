Am kommenden Dienstag und Mittwoch werden die beiden Halbfinals des DFB-Pokals ausgetragen. Doch wann steigt eigentlich das Finale? SPOX hat die Antworten.

DFB-Pokal: Wann findet das Finale statt?

Das Finale des DFB-Pokals 2020 findet am 4. Juli statt. Austragungsort ist, wie jedes Jahr, das Olympiastadion in Berlin. In dieser Saison muss das Endspiel jedoch ohne Zuschauer auskommen, da wegen der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen bis zum 31. August unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen.

Den DFB-Pokal live im TV und Livestream sehen

Beide Halbfinal-Partien in der kommenden Woche sind live und in voller Länge in der ARD-Sportschau zu sehen. Die Berichterstattung beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20.15 Uhr. Auf das ARD-Programm könnt Ihr auch per Livestream zugreifen.

Auch Sky zeigt beide Spiele jeweils auf Sky Sport 1 & HD. Dort beginnt die Berichterstattung sogar schon eine Stunde vor Anpfiff um 19.45 Uhr. Auch das Angebot des Pay-TV-Senders könnt ihr im Livestream und von unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket abrufen.

Auch das Finale wird in der ARD und bei Sky gezeigt werden.

DFB-Pokal: SPOX-Liveticker

Wer nicht auf eine Übertragung im TV oder Stream zurückgreifen will oder kann, ist bei uns herzlich Willkommen. In unseren kostenlosen und ausführlichen Livetickern verpasst Ihr keine Highlights aus den Stadien.

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 09.06.2020 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen 10.06.2020 20.45 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal: Die letzten Sieger

Im letzten Jahr gewann der FC Bayern München im Finale mit 3:0 gegen RB Leipzig.