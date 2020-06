Stimmen zu FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt - Müller: "Waren pomadig, müde und geschlaucht von den letzten Wochen"

Der FC Bayern München steht nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals. Trotzdem haderte der Rekordmeister mit der schlechten Chancenverwertung in der ersten Halbzeit und dem müden Auftreten im zweiten Spielabschnitt. Insbesondere Thomas Müller gab sich unzufrieden.

Die Stimmen zum Pokalhalbfinale zwischen Bayern und Frankfurt von Sky und ARD im Überblick.

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir müssen in der ersten Halbzeit eigentlich deutlich höher führen. Aber wir waren durchaus auch pomadig, auch müde und geschlaucht von den letzten Wochen. Das hat sich leider in der zweiten Halbzeit durchgezogen, beziehungsweise verschlimmert. Wir waren unsauber, wie wir es eigentlich von uns nicht gewohnt sind. Unser Pressing konnte heute eigentlich über weite Strecken nicht so genannt werden. Unsere Jungs hinten drin haben einen ganz guten Job gemacht, muss ich sagen, die haben viel weggearbeitet. Aber spielerisch sind wir alles andere als zufrieden. Wir haben dann nach dem 1:1 schon nochmal das Extra-Gas rausgeholt, aber summa summarum war es mit eines der pomadigsten Halbfinals, die ich so in Erinnerung hab. Am Ende ist es egal, wie wir ins Finale gekommen sind, aber sicherlich müssen wir uns jetzt nochmal gut erholen für Samstag."

Hansi Flick (Trainer Bayern München) über ...

... die Partie: "Wir haben keinen Vorteil aus unseren vielen Torchancen gezogen in der ersten Halbzeit. Es war in der zweiten Halbzeit ein Pokalfight. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Der Gegner hat uns gut unter Druck gesetzt. Aber trotzdem, am Ende ist es ein verdientes Weiterkommen. Wir haben einen Riesenlauf, die Mannschaft spielt sehr gut, da muss man die zweite Halbzeit auch mal hinnehmen."

...über die Ansetzung: "Normalerweise diskutiere ich die Spielansetzung ja wenig, weil man eh nichts tun kann. Aber ich finde es einfach unglücklich, zwischen so zwei Spielen das Pokalspiel zu machen. Ich glaube, die Spieler haben nach der Pause wirklich viele Spiele, die sie machen müssen. Nicht nur wir, sondern alle. Da hätten man so ein Halbfinale, ähnlich wie es in der Champions League ist, vielleicht auch nach der Runde machen können, um sich erst einmal komplett auf die Bundesliga konzentrieren zu können. Das sind Dinge, die habe ich intern auch von Anfang an so gesagt. Aber leider ist beim DFB da keiner auf die Idee gekommen, das auch umzusetzen. Aber es ist so und das muss man letztendlich auch hinnehmen. Jetzt müssen wir uns zwei Tage gut erholen. Dann haben wir mit Gladbach den nächsten Brocken und wir müssen schauen, dass wir dort alle Kräfte mobilisieren."

... Gnabrys Verletzung: "Wir haben noch zwei Tage und wir hoffen, dass er gegen Gladbach spielen kann. Serge ist sehr wichtig in unserer Situation."

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale © imago images 1/30 Der FC Bayern München hat sich mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt und steht somit im Finale des DFB-Pokals. Nach einer starken ersten Hälfte brach der Rekordmeister im zweiten Abschnitt ein. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © imago images 2/30 MANUEL NEUER: Erlebte über weite Strecken einen komplett beschäftigungslosen Abend. Beim Gegentor war er chancenlos. Note: 3,5. © imago images 3/30 BENJAMIN PAVARD: Setzte offensiv deutlich weniger Akzente als sein Pendant auf links (Davies). Konnte lediglich eine Zweikampfsquote von 31 Prozent aufweisen, was aber keine großen Folgen hatte. Note: 3,5. © imago images 4/30 JEROME BOATENG: Hatte keine Probleme damit, die einzige Frankfurter Spitze Silva zu verteidigen. Im Aufbauspiel zwar nicht so präsent wie Alaba, aber ebenfalls mit einigen guten Pässen. Note: 3,5. © imago images 5/30 DAVID ALABA: Defensiv zunächst überhaupt nicht gefordert, in der Schlussphase aber mit Problemen. Offensiv mit etlichen tollen Pässen in die Spitze. Manchmal dribbelte er sogar in Lucio-Manier über den Platz. Note: 2,5. © imago images 6/30 ALPHONSO DAVIES: Zeigte sich erneut extrem bemüht und umtriebig auf seiner linken Seite, vielen seiner Aktionen fehlte diesmal jedoch die Genauigkeit. Leitete das 2:1 stark ein. Note: 2,5. © imago images 7/30 JOSHUA KIMMICH: Trat einige gute Standards und ordnete das Spiel im Mittelfeld mit gutem Passspiel. Anfang der zweiten Halbzeit musste er behandelt werden, traf dann beinahe zum 2:0 und bereitete schließlich das 2:1 vor. Note: 2. © imago images 8/30 LEON GORETZKA: Nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Spielen, mit seiner körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke im Zentrum aber trotzdem ein wichtiger Baustein für Bayerns Dominanz. Note: 3. © imago images 9/30 KINGSLEY COMAN: Eine engagierte Vorstellung auf dem rechten Flügel. Im Vorfeld des 1:0 spielte er einen tollen Pass auf Lewandowski. Anschließend vergab er aber zwei Großchancen kläglich (25. und 28.). Note: 2,5. © imago images 10/30 THOMAS MÜLLER: Riss das Spiel von Beginn an an sich und tauchte überall auf dem Platz auf. Immer wieder ließ er sich auf rechts fallen, von wo er auch das Tor zum 1:0 vorbereitete. In der 6. klärte Kohr seinen Kopfball auf der Linie. Note: 2. © imago images 11/30 IVAN PERISIC: Eine Bewerbung für mehr Einsätze! Sorgte gemeinsam mit Davies für viel Betrieb über die linke Seite und versprühte permanent Torgefahr. Mit seinem tollen Flugkopfball erzielte er das 1:0. In der 62. ausgewechselt. Note: 2. © imago images 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Kläglich vergab er eine Großchance in der 8., anschließend war er deutlich unauffälliger als seine Offensivkollege, ehe er mit seinem Treffer in der 75. zum Matchwinner wurde. Note: 2. © imago images 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Wurde in der 61. für Perisic eingewechselt und übernahm den Posten links hinten. Sorgte gleich für eine Schrecksekunde, als er nach einem Zweikampf zu Boden ging. Beim 1:1 war er zu weit vom Torschützen Da Costa weg. Note: 4. © imago images 14/30 THIAGO: Gleichzeitig mit Hernandez kam Thiago, der sich im Mittelfeld neben Kimmich einordnete. Dem Spanier war es anzumerken, dass es ihm durch die fehlende Spielpraxis an Rhythmus fehlt. Note: 4. © imago images 15/30 JAVI MARTINEZ: Kam in der Schlussphase für Goretzka. Keine Bewertung. © imago images 16/30 KEVIN TRAPP: Bei den beiden Gegentoren chancenlos, in der 31. bei einem Lewandowski-Schuss mit einer starken Parade. Note: 3,5. © imago images 17/30 DAVID ABRAHAM: Der einzige verbliebene Frankfurter aus der Startelf des DFB-Pokal-Finals von 2018. Wie die Frankfurter Defensivabteilung zunächst sehr wackelig, im Laufe des Spiels stabiler. In der 36. klärte er immerhin stark vor Perisic. Note: 3,5. © imago images 18/30 MARTIN HINTEREGGER: Leistete sich in der Anfangsphase einen Querschläger, in der Folge aber halbwegs sicher und immer präsent. Zog sich mit seinem Check gegen Thiago kurz vor Schluss den Ärger der FCB-Spieler zu. Note: 3,5. © imago images 19/30 EVAN NDICKA: Das linke Glied der Frankfurter Dreierkette hatte permanent Probleme mit den spritzigen Coman und Müller, der den Treffer zum 1:0 von seiner Seite aus vorbereitete. Immer wieder leichtsinnig im eigenen Strafraum. Note: 4,5. © imago images 20/30 ALMAMY TOURE: Ganz schwache Vorstellung. Bekam Davies und Perisic auf seiner rechten Seite nie in den Griff. Vor dem 0:1 ließ er Perisic entwischen. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte er die meisten Ballverluste aller Spieler. Note: 5. © imago images 21/30 DOMINIK KOHR: Klärte einen Müller-Kopfball in der 6. auf der Linie und verhinderte einen noch früheren Rückstand. Schaffte es genau wie Rode auf der anderen Seite nicht, die Lücken vor der Abwehrkette zu schließen. Nach der Pause engagierter. Note 3,5. © imago images 22/30 STEFAN ILSANKER: Versuchte dem Münchner Sturmlauf mit Körperlichkeit auf der Sechs entgegenzutreten, was jedoch nur mäßig klappte. Leistete sich für einen Spieler auf seiner Position viel zu viele Fehlpässe. Note: 4. © imago images 23/30 SEBASTIAN RODE: Drosch den Ball in der ersten Hälfte zweimal auf die Ränge – einmal in der eigenen Hälfte als Klärungsmanöver, einmal in der gegnerischen als Fernschussversuch. Immerhin mit vielen Ballaktionen und starker Zweikampfquote. Note: 3,5. © imago images 24/30 TIMOTHY CHANDLER: In der ersten Halbzeit offensiv völlig wirkungslos und defensiv immer wieder mit Problemen mit Coman. Nach dem Seitenwechsel im Angriffsspiel aktiver, etwa im Vorfeld des 1:1. Note: 4. © imago images 25/30 MIJAT GACINOVIC: War als Zehner im Offensivspiel zunächst zwar der bemühteste Frankfurter, in seinen Aktionen aber trotzdem glücklos. Nach gutem Solo verfehlte er in der 26. das Tor. Note: 4. © imago images 26/30 ANDRE SILVA: Fand zu keinem Zeitpunkt Bindung zum Frankfurter Spiel und hing somit gänzlich in der Luft. Note: 4. © imago images 27/30 DAICHI KAMADA: In der 66. für Gacinovic eingewechselt. Stellte sich zunächst mit einem Foul an Boateng vor und bereitete vier Minuten später den Ausgleich vor. Note: 2,5. © imago images 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters zweiter starker Joker. Ersetzte ab der 66. Toure und traf in der 70. zum 1:1. Note: 2,5. © imago images 29/30 BAS DOST: Spät eingewechselt und ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 30/30 LUCAS TORRO: In der Schlussphase eingewechselt. Klärte in der 87. stark gegen Lewandowski. Keine Bewertung.

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt) über ...

... das Spiel: "Wir mussten viel hinterherlaufen zu Beginn. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient den Ausgleich erzielt. Wir haben durch ein Video-Schiedsrichter-Tor das Spiel verloren. Wir sind enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Wir können aber auch stolz sein, weil uns das viele nicht zugetraut hätten."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) über ...

... den Spielverlauf: "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und hatten Bayern am Rand einer Niederlage. Die erste Hälfte war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach der Pause waren wir stark, so stellen wir uns das vor. Bitter, dass wir mit zwei Chancen der Bayern ein Gegentor bekommen. Wir haben mutiger nach vorne verteidigt, dann kann man auch Bayern zu Fehler zwingen."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) über ...

... die Partie: "In der ersten Halbzeit hatten wir etwas zu viel Respekt, vielleicht, weil uns die Bayern hier erst vor zweieinhalb Wochen noch dominiert haben. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir wesentlich mutiger aufgetreten, haben viele Chancen kreiert und waren gefährlich. Nach dem folgerichtigen Ausgleich kassieren wir im Gegenzug unglücklich das Gegentor, bei dem noch alle gehofft haben, dass es Abseits war. Insgesamt war es eine gute Leistung, von der wir uns zwar nichts kaufen können, aber auf der wir aufbauen können.

... die nächsten Spiele: "Wenn wir Aggressivität, Leidenschaft und Emotionen in unser Spiel bringen, können wir gegen jede Mannschaft bestehen. Die Schwankungen sind in dieser Saison offensichtlich, aber auch schwer zu erklären. Wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Trotz allem muss es unser Ziel sein, die nächsten vier Spiele zu gewinnen. Wir sind mit allen kommenden Gegnern auf Augenhöhe."