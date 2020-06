Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen: TV, Termin, Datum

Gelingt das nächste Wunder, dessen Eintreten Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Saarbrücken während der vergangenen Woche scherzhaft mit der "Wiedergeburt Jesu Christi" gleichsetzte? Bayer Leverkusen reist für das DFB-Pokal-Halbfinale zu den Saarländern aus der vierten Liga. Das Datum für die Partie und wie ihr das Halbfinale live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen: Datum und Stadion

Der 1. FC Saarbrücken trifft am Dienstag (9. Juni) um 20.45 Uhr auf Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals. Das Spiel wird im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen stattfinden, da das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken unter Bauarbeiten steht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aufgrund der Coronapandemie werden keine der knapp 6.800 Plätze im Ausweichstadion der Saarländer von Fans genommen werden.

© imago images

DFB-Pokal, Halbfinale: Saarbrücken - Leverkusen live im TV und Livestream

Die ARD-Sportschau übertragt das DFB-Pokal-Halbfinale live und in voller Länge. Die Berichterstattung vor den Livebildern mit Reporter Florian Naß, Experte Thomas Broich und Moderator Alexander Bommes beginnt um 20.15. Das öffentlich-rechtliche Angebot könnt ihr auch im Livestream verfolgen.

Auch Sky zeigt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport 2 & HD. Die Übertragung mit Kommentator Kai Dittmann beginnt bereits ab 19.45 Uhr und ist auch im Livestream oder über die "Sky Go"-App oder das Sky Ticket empfangbar.

1.FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen live im Liveticker

Unterwegs? Kein Problem, der SPOX-Liveticker hält euch im Minutentakt auf dem Laufenden.

Hier entlang zum Liveticker für Saarbrücken - Leverkusen

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen: Fehlt Kai Havertz?

Kai Havertz spielte seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga extrem stark und zerschmetterte den Rekord als jüngster Spieler zum Zeitpunkt seines 35. Ligators.

Genau nach diesem Treffer gegen den SC Freiburg am 29. Mai hat der 20-Jährige die Partie allerdings auch mit muskulären Problemen verlassen und anschließend die Partie gegen den FC Bayern knapp eine Woche später verpasst. Ob Havertz gegen Saarbrücken einsatzbereit sein wird, ist noch unklar.

35. Bundesliga-Tor! Kai Havertz schreibt Geschichte © imago images 1/21 In Freiburg erzielte Kai Havertz das Tor des Tages. Es war sein 35. Treffer in der Bundesliga und ein historischer, denn kein Spieler war jünger als der 20-jährige Leverkusener, als er diese Marke erreichte. Hier ist das Ranking der 35-Tore-Männer. © imago images 2/21 20. Platz: MARIO GOMEZ. Im Alter von 22 Jahren, acht Monaten und zwölf Tagen am 22. März 2008 beim VfB Stuttgart. © imago images 3/21 19. Platz: BERND NICKEL. Im Alter von 22 Jahren, sechs Monaten und 17 Tagen am 2. Oktober 1971 bei Eintracht Frankfurt. © imago images 4/21 18. Platz: KLAUS ALLOFS. Im Alter von 22 Jahren, sechs Monaten und vier Tagen am 9. Juni 1979 bei Fortuna Düsseldorf. © imago images 5/21 17. Platz: WERNER WEIST. Im Alter von 22 Jahren, fünf Monaten und zehn Tagen am 21. August 1971 bei Werder Bremen. © imago images 6/21 16. Platz: PIERRE LITTBARSKI. Im Alter von 22 Jahren, fünf Monaten und neun Tagen am 25. September 1982 beim 1. FC Köln. © imago images 7/21 15. Platz: ANDRE SCHÜRRLE. Im Alter von 22 Jahren, vier Monaten und 24 Tagen am 30. März 2013 bei Bayer 04 Leverkusen. © imago images 8/21 14. Platz: HEUNG-MIN SON. Im Alter von 22 Jahren, vier Monaten und 14 Tagen am 22. November 2014 bei Bayer 04 Leverkusen. © imago images 9/21 13. Platz: RAINER BUDDE. Im Alter von 22 Jahren, vier Monaten und vier Tagen am 5. September 1970 beim MSV Duisburg. © imago images 10/21 12. Platz: HANSI MÜLLER. Im Alter von 22 Jahren, vier Monaten und vier Tagen am 1. Dezember 1979 beim VfB Stuttgart. © imago images 11/21 Platz 11: MARIO GÖTZE. Im Alter von 22 Jahren, drei Monaten und 20 Tagen am 23. September 2014 beim FC Bayern München. © imago images 12/21 10. Platz: JÜRGEN KLINSMANN. Im Alter von 22 Jahren, drei Monaten und neun Tagen am 8. November 1986 beim VfB Stuttgart. © imago images 13/21 9. Platz: OLAF THON. Im Alter von 21 Jahren, zehn Monaten und vier Tagen am 5. März 1988 beim FC Schalke 04. © imago images 14/21 8. Platz: HERBERT WAAS. Im Alter von 21 Jahren, acht Monaten und 17 Tagen am 25. Mai 1985 bei Bayer 04 Leverkusen. © imago images 15/21 7. Platz: HORST KÖPPEL. Im Alter von 21 Jahren, acht Monaten und 14 Tagen am 31. Januar 1970 bei Borussia Mönchengladbach. © imago images 16/21 6. Platz: TIMO WERNER. Im Alter von 21 Jahren, fünf Monaten und 21 Tagen am 27. August 2017 bei RB Leipzig. © imago images 17/21 5. Platz: ULI HOENESS. Im Alter von 21 Jahren und vier Monaten am 5. Mai 1973 beim FC Bayern München. © imago images 18/21 4. Platz: GERD MÜLLER. Im Alter von 21 Jahren, zwei Monaten und 25 Tagen am 28. Januar 1967 beim FC Bayern München. © imago images 19/21 3. Platz: KLAUS FISCHER. Im Alter von 21 Jahren, einem Monat und zehn Tagen am 6. Februar 1971 beim FC Schalke 04. © imago images 20/21 2. Platz: DIETER MÜLLER. Im Alter von 21 Jahren und 18 Tagen am 19. April 1975 beim 1. FC Köln. © imago images 21/21 1. Platz: KAI HAVERTZ. Im Alter von 20 Jahren, 11 Monaten und 18 Tagen am 29. Mai 2020 bei Bayer 04 Leverkusen.

DFB-Pokal: Die vergangenen zehn Endspiele

Der FC Bayern stand in sieben der jüngsten zehn DFB-Pokal-Finalspiele und hat fünf davon gewonnen.

Auch Eintracht Frankfurt stand zweimal im Endspiel und hat den FC Bayern 2018 mit 3:1 bezwungen.