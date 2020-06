DFB-Pokal, Halbfinale: Paarungen, Spiele, Termine

Die Revanche zu einem spektakulären Finale und der erste Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokal-Halbfinals - die anstehenden beiden Spiele um den Einzug ins DFB-Pokal-Finale versprechen beste Unterhaltung. Alle Informationen zu den Paarungen, Spielen und Termine der Halbfinale des DFB-Pokals findet Ihr hier.

DFB-Pokal, Halbfinale: Die Paarungen und Termine

Der 1. FC Saarbrücken empfängt Bayer Leverkusen zum ersten Halbfinale des diesjährigen DFB-Pokals am Dienstag (9. Juni) um 20.45 Uhr. Die Partie wird im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen im Saarland stattfinden. Aufgrund von Bauarbeiten im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken trägt der Viertligist all seine Heimspiele aktuell in Völklingen aus. Wegen der Coronapandemie wird keiner der insgesamt etwa 6.800 verfügbaren Plätze von Fans besetzt werden.

Genau 24 Stunden später (Mittwoch, 20.45 Uhr) wird das zweite Halbfinale FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt angepfiffen. Die Titelverteidiger aus München empfangen die Frankfurter Gäste in der Allianz-Arena, deren 75.024 Plätze auch von Fans unbesetzt bleiben müssen.

DFB-Pokal: Halbfinale live im TV und Livestream

Beide Halbfinal-Partien des DFB-Pokals sind live und in voller Länge in der ARD-Sportschau zu sehen. Die Berichterstattung beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20.15 Uhr. Auf das ARD-Programm könnt Ihr auch per Livestream zugreifen.

Auch Sky zeigt beide Spiele jeweils auf Sky Sport 1 & HD. Dort beginnt die Berichterstattung sogar schon eine Stunde vor Anpfiff um 19.45 Uhr. Auch das Angebot des Pay-TV-Senders könnt ihr im Livestream und von unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket abrufen.

DFB-Pokal: Halbfinale live im Liveticker

Falls ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt öder möchtet, bieten wir euch mit den SPOX-Livetickern die perfekte Alternative! Die Ticker versorgen euch mit allen wissenswerten Informationen rund um das Spielgeschehen aus den jeweiligen Stadien im Minutentakt.

Hier entlang zum Ticker Saarbrücken - Leverkusen

Und hier geht es zum Ticker Bayern - Frankfurt

DFB-Pokal, Halbfinale: Der bisherige Weg der Teams

Auf diesen Wegen haben die vier Mannschaften jeweils das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht:

1. FC Saarbrücken

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 11. August 2019 1. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) SSV Jahn Regensburg 29. Oktober 2019 2. Runde Saarbrücken 3:2 (0:0) 1. FC Köln 5. Februar 2020 Achtelfinale Saarbrücken 5:3 n.E. Karlsruher SC 3. März 2020 Viertelfinale Saarbrücken 8:7 n.E Fortuna Düsseldorf 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 10. August 2019 1. Runde Alemannia Aachen 1:4 Leverkusen 29. Oktober 2019 2. Runde Leverkusen 1:0 SC Paderborn 5. Februar 2020 Achtelfinale Leverkusen 4:3 Borussia Dortmund 4. März 2020 Viertelfinale Leverkusen 3:1 Union Berlin 9. Juni 2020 Halbfinale Saarbrücken 20:45 Uhr Leverkusen

FC Bayern München

Datum Spielrunde Heim Ergebnis Gast 12. August 2019 1. Runde Energie Cottbus 1:3 FC Bayern 29. Oktober 2019 2. Runde VfL Bochum 1:2 FC Bayern 5. Februar 2020 Achtelfinale FC Bayern 4:3 TSG Hoffenheim 3. März 2020 Viertelfinale FC Schalke 04 0:1 FC Bayern 10. Juni 2020 Halbfinale FC Bayern 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt