FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: TV, Termin, Datum

Ante Rebic spielt zwar nicht mehr bei Eintracht Frankfurt, die Hessen wollen den FC Bayern jedoch trotzdem wieder aus dem DFB-Pokal schmeißen. Wie, wann und wo Ihr das Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, Halbfinale: Datum für FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt zum Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (10. Juni) um 20.45 Uhr. Die 75.024 Plätze der Allianz Arena bleiben aufgrund der Coronapandemie fast komplett leer.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Das DFB-Pokal-Halbfinale läuft live und in voller Länge im frei empfänglichen Fernsehen in der ARD-Sportschau. Die Berichterstattung beginnt dort eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20.15 mit Reporter Tom Bartels und Moderator Matthias Opdenhövel. Die Sportschau könnt Ihr auch per Livestream und mit mobilen Geräten empfangen.

Auch Sky überträgt Bayern - Frankfurt live und in voller Länge und zeigt die Vorberichte bereits ab 19.45 Uhr auf Sky Sport 2 & HD. Die Bilder des Bezahlsenders sind auch im Livestream und von unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket empfangbar. Wolff Fuss kommentiert die Partie auf Sky.

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt live im Liveticker

Alternativ könnt ihr das zweite Halbfinale des diesjährigen DFB-Pokals auch im SPOX-Liveticker miterleben. Der Ticker informiert euch im Minutentakt über das Spielgeschehen in München.

Hier entlang zum Ticker FCB - SGE

FCB vs. SGE: Die vergangenen zehn Duelle

Der FC Bayern hat sieben der vergangenen zehn Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt gewonnen, die Hessen haben zwei Spiele - darunter das mit Abstand wichtigste Spiel in Form des Pokalfinals - für sich entschieden. Zuletzt gab es ein Unentschieden zwischen den beiden Klubs im Oktober 2016.

Bei vier der jüngsten fünf Partien zwischen dem FCB und der SGE hat die Siegermannschaft jeweils fünf Tore erzielt, so auch vor knapp zwei Wochen.