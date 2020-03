DFB-Pokal: Wann findet das Endspiel 2020 statt?

Heute Abend beginnt das Viertelfinale des DFB-Pokals, acht Mannschaften können noch vom Endspiel im Berliner Olympiastadion träumen. Wann das Finale des DFB-Pokals stattfindet, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal: Wann findet das Finale statt?

Das Finale des DFB-Pokals findet in der Saison 2019/20 am 23. Mai statt. Damit ist das Pokalfinale das letzte Pflichtspiel im deutschen Fußball vor der Sommerpause, der letzte Spieltag der Bundesligasaison wird am 15. Mai ausgespielt.

Gespielt wird wie gewohnt im Berliner Olympiastadion. Die Heimstätte von Hertha BSC ist seit 1985 Veranstaltungsort des Endspiels im Pokal.

DFB-Pokal: Zeitplan bis zum Finale

Bis zum Finale im Olympiastadion müssen die Teilnehmer noch zwei Runden überstehen.

Datum Phase 3./4. März Viertelfinale 8. März Auslosung des Halbfinals 21./22. April Halbfinale 23. Mai Finale im Olympiastadion in Berlin

© getty

DFB-Pokal: Die Partien des Viertelfinals

Mit dem FC Bayern, Werder Bremen, dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt sind die vier Rekordsieger des Wettbewerbs alle noch im Rennen um den diesjährigen Pokalsieg.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 3. März 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf -:- 3. März 20.45 Uhr FC Schalke 04 FC Bayern München -:- 4. März 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Union Berlin -:- 4. März 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt Werder Bremen -:-

DFB-Pokal, Viertelfinale: Vorschau

Das Topspiel des Viertelfinals ist sicherlich die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Bei den Knappen wird es wohl einen Tausch auf der Torhüterposition geben: Markus Schubert dürfte den formschwachen Alexander Nübel ersetzen. Der FC Bayern muss hingegen auf das Innenverteidiger-Duo Boateng und Hernandez verzichten.

Der 1. FC Saarbrücken könnte die nächste Sensation schaffen: Der Viertligist will sich nach dem Coup gegen den Karlsruher SC auch gegen Fortuna Düsseldorf durchsetzen und ins Halbfinale einziehen. Dort hätte Saarbrücken erneut garantiert ein Heimspiel.

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin gab es bereits vor zwei Wochen in der Bundesliga. Dort setzte sich Leverkusen nach einem Last-Minute-Treffer von Karim Bellarabi durch. Für diese bittere Niederlage wollen sich die Berliner revanchieren.

Eintracht Frankfurt und Werder Bremen konnten in der vergangenen Runde für Überraschungen sorgen. Die Eintracht kegelte RB Leipzig aus dem Wettbewerb, Bremen bezwang den BVB. Für beide Mannschaften wäre der Pokal die einzige Chance, die enttäuschende Liga-Saison noch versöhnlich zu beenden.

DFB-Pokal: Die vergangenen Endspiele

Bei einem Finaleinzug würde der FC Bayern München zum dritten Mal in Folge im Endspiel des DFB-Pokals stehen.