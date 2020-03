DFB-Pokal, Viertelfinale: FC Schalke 04 gegen FC Bayern - So kannst Du das Spiel live sehen

Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale den Rekordmeister und -pokalsieger FC Bayern München. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, Schalke - FC Bayern: Wann und wo wird gespielt?

Das Duell zwischen dem Schalke 04 und Bayern München findet am heutigen Dienstag, den 3. März, um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Der Unparteiische für das Spiel ist Tobias Stieler. Der Hamburger wird von seinen Assistenten Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann unterstützt. Als Video-Assistent ist Tobias Welz im Einsatz.

DFB-Pokal: So kannst Du Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Das Viertelfinal-Spiel wird im Free-TV auf ARD live übertragen. Die ARD berichtet ab 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob aus der Veltins-Arena. Ebenfalls wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ein Livestream angeboten. Auf DAZN wird das Spiel jedoch nicht gezeigt.

Der Pay-TV-Sender Sky bietet das Match ebenfalls an. Auf Sky Sport HD 1 beginnt die Vorberichterstattung zur Partie bereits um 18 Uhr. Neben der TV-Übertragung wird auch eine Übertragung des Spiels im Livestream via SkyGo angeboten. Zusätzlich hat man mittels SkyTicket die Möglichkeit einen Tagespass zu erwerben.

DFB-Pokal 2011: Als Schalke die Bayern schockte und den Pott holte © getty 1/32 Im Jahr 2011 gewann der FC Schalke 04 durch den 5:0-Sieg gegen den MSV Duisburg im Finale des DFB-Pokals zuletzt einen Titel. Zuvor schaltete Königsblau die Bayern in München dank des goldenen Treffers von Raul aus. © getty 2/32 Passend zum anstehenden Viertelfinale in Gelsenkirchen am Dienstag (20.45 Uhr) blicken wir auf die damaligen Aufstellungen zurück. © getty 3/32 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Thomas Kraft © getty 4/32 ABWEHR: Philipp Lahm © imago images 5/32 Anatoliy Tymoshchuk © getty 6/32 Breno © imago images 7/32 Danijel Pranjic © getty 8/32 MITTELFELD: Luiz Gustavo © imago images 9/32 Bastian Schweinsteiger © getty 10/32 Arjen Robben © imago images 11/32 Thomas Müller © imago images 12/32 Franck Ribery © imago images 13/32 ANGRIFF: Mario Gomez © imago images 14/32 EINWECHSELSPIELER: Toni Kroos (59. Minute für Tymoshchuk) © imago images 15/32 Miroslav Klose (77. Minute für Müller) © imago images 16/32 Daniel Van Buyten (82. Minute für Gustavo) © getty 17/32 So stellte FCB-Coach Louis van Gaal von Beginn auf. © getty 18/32 FC SCHALKE 04 - TOR: Manuel Neuer © getty 19/32 ABWEHR: Atsuto Uchida © getty 20/32 Benedikt Höwedes © imago images 21/32 Christoph Metzelder © imago images 22/32 Hans Sarpei © getty 23/32 MITTELFELD: Peer Kluge © imago images 24/32 Joel Matip © imago images 25/32 Anthony Annan © imago images 26/32 ANGRIFF: Jefferson Farfan © getty 27/32 Raul © imago images 28/32 Jose Manuel Jurado © getty 29/32 EINWECHSELSPIELER: Julian Draxler (61. Minute für Jurado) © getty 30/32 Lukas Schmitz (82. Minute für Sarpei) © getty 31/32 Kyriakos Papadopoulos (89. Minute für Annan) © getty 32/32 Diese Elf sicherte dem Team von Trainer Felix Magath den Finaleinzug.

FC Bayern: Jerome Boateng fällt wohl aus

Laut Informationen der Bild und Sport Bild wird der FCB im Pokalspiel wohl ohne Innenverteidiger Jerome Boateng auskommen müssen. Der Weltmeister von 2014 war gestern bereits fraglich. "Jerome hatte Probleme am Samstag. Und er hat aktuell Magen-Darm", erklärte Bayern-Coach Hansi Flick in der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel. Die Münchner hatten diese Saison besonders viel Pech mit Verletzungen von Abwehrspielern. Auch Innenverteidiger Lucas Hernandez ist wegen einer leichten Sehnenreizung als Vorsichtsmaßnahme nicht nach Gelsenkirchen mitgereist.

Nübel erstmal raus aus dem Tor

Markus Schubert wird gegen die Bayern offenbar im Kasten des FC Schalke 04 stehen, wie die Bild und Sky berichten. Somit wandert Alexander Nübel auf die Bank, wo er laut der Bild auch bis Saisonende verweilen soll.In den vorigen Wochen hatte der künftige Bayern-Spieler mit einigen Patzern zu kämpfen. Die Schalker Fans riefen nach seinem Fehler, der zum 0:3-Endstand gegen den 1. FC Köln führte, mehrmals "Nübel raus!" und brachten den Keeper damit sogar zum Weinen. Markus Schubert kehrt also über einem Monat wohl in die Startelf zurück - sein letzter Einsatz war ausgerechnet die 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern in der Bundesliga.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die offiziellen Aufstellungen bekanntgegeben, so könnten die beiden Mannschaften beginnen:

Schalke 04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

FC Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

DFB-Pokal: Die Viertelfinal-Spiele im Überblick

