DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Der zweite Tag der DFB-Pokal-Viertelfinals steht an, unter anderem empfängt Bayer Leverkusen Union Berlin. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt ihr bei uns.

DFB-Pokal, Bayer Leverkusen - Union Berlin: Termin, Ort, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen der Werkself und den Eisernen findet am heutigen Mittwochabend, dem 4.3.2020, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen, in der 30.210 Zuschauer Platz finden.

Schiedsrichter des Matches wird Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Pegnitz sein. Assistieren werden ihm Florian Heft und Christian Leicher, Thorben Siewer ist der Vierte Offizielle, Tobias Reichel gibt den Video-Schiedsrichter.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen Union Berlin live im TV und Livestream

Alle Fußballfans ohne Pay-TV-Abo können sich freuen: Die Partie zwischen Leverkusen und Berlin wird live im Free-TV übertragen. Sport1 überträgt das Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten live. AB 17.30 beginnt der Sender mit seinem Countdown für das Spiel, um 18.30 Uhr geht dann das Spiel los.

Als Kommentator ist für Sport1 Markus Höhner im Einsatz, ihm wird Stefan Effenberg als Experte zur Seite stehen. Über tv.sport1.de könnt ihr zudem auch einen Livestream der Partie abrufen.

Sky-Kunden können die Partie allerdings auch bei dem Pay-TV-Sender verfolgen. Ab 18 Uhr läuft die Übertragung zu dem Spiel auf Sky Sport 1 bzw. Sky Sport 1 HD. Via Sky Go kann auch ein Livestream des Spiels angesehen werden, wer kein Sky-Abo besitzt, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen vs. Union Berlin im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit bietet der Liveticker, auch hier verpasst ihr keine der wichtigen Szenen der Partie. Zum Liveticker des Spiels Leverkusen gegen Berlin kommt ihr hier, unseren ausführlichen Liveticker-Kalender könnt ihr hier einsehen.

DFB-Pokal: Alle Viertelfinal-Begegnungen im Überblick

Ins Viertelfinale hat es mit dem 1. FC Saarbrücken überraschenderweise auch eine Regionalliga-Mannschaft geschafft. Saarbrücken gilt als krasser Außenseiter gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.