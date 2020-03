DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf: Termin und Datum

Im Viertelfinale des DFB-Pokals steht am kommenden Dienstag die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Partie findet am Dienstag, den 3. März um 18.30 Uhr statt. Gespielt wird im Hermann-Neuberger-Stadion, das Platz für rund 6.800 Zuschauer bietet. Geleitet wird die Partie Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Seine Assistenten werden Christian Dietz und Eduard Beitinger sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Livestream

Die heutige DFB-Pokal-Begegnung zwischen Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird live, exklusiv und in voller Länge bei Sky Sport gezeigt. Dort starten ab 18 Uhr die Vorberichte auf Sky Sport 1 HD mit Kommentator Jonas Friedrich.

Wer unterwegs ist, kann mit SkyGo außerdem auf einen für Sky-Kunden kostenlosen Livestream zurückgreifen. Alle ohne Sky-Abo können sich mit SkyTicket einen einmaligen Tagespass kaufen, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Wie gewohnt begleiten wir bei SPOX alle DFB-Pokalspiele auch in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Highlights.

Saarbrücken: Der Weg ins Viertelfinale

Durch zwei Last-Minute-Tore zog der 1. FC Saarbrücken ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Gegen den Jahn aus Regensburg drehten die Saarländer einen 1:2-Rückstand nach dem Ausgleich in der 76. Minute in der Nachspielzeit in ein 3:2, ehe es gegen den 1. FC Köln eine Runde später ähnlich wild wurde. Auch dort siegte der 1. FCS durch einen Treffer in der 90. Minute mit 3:2, nachdem Köln die 2:0-Führung der Saarbrücker zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Gegen den KSC war es eine umkämpfte Partie, die sich schließlich torlos bis ins Elfmeterschießen zog. Dort konnte sich Saabrücken mit 5:3 durchsetzen und steht nun im Viertelfinale des DFB-Pokals

Fortuna Düsseldorf: Der Weg ins Viertelfinale

Auch die Fortuna musste einmal über die 120 Minuten gehen - im Gegensatz zu Saarbrücken aber schon in Runde eins. Nur mit Mühe und Not setzte man sich dort in der Verlängerung mit 3:1 gegen den Oberligisten FC 08 Villingen durch.

In der zweiten Runde fiel es Düsseldorf nur unwesentlich leichter. Gegen Aue siegte man zwar innerhalb der regulären Spielzeit, beim 2:1 zeigte man aber erneut keine allzu überzeugende Vorstellung.

In der dritten Runde gewann die Fortuna am Betzenberg in Kaiserlautern gewinnen.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Alle Spiele im Überblick