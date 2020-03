DFB Pokal in der ARD / im ZDF: Dieses Spiel wird heute live im Free-TV gezeigt

Am heutigen Abend steigen die DFB-Pokal-Viertelfinals Nummer drei und vier. Wir verraten euch, welches der Spiele live im Free-TV übertragen wird und wo und wann ihr diese Begegnung sehen könnt.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Diese Spiele finden heute statt

Wie bereits am gestrigen Dienstag finden auch heute wieder zwei Partien im DFB-Pokal-Viertelfinale statt. Den Auftakt machen dabei Bayer Leverkusen und Union Berlin. Die Werkself empfängt die Eisernen, die Partie beginnt um 18.30 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Anschluss an dieses Viertelfinale kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Die in Frankfurt stattfindende Partie startet um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal: Dieses Spiel überträgt die ARD live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird die zweite der beiden Begegnungen zu sehen sein. Die ARD überträgt das Spiel der Eintracht gegen Werder ab 20.15, direkt im Anschluss an die Tagesschau.

Kommentiert wird die Partie von Tom Bartels, ihm wird Thomas Broich als Experte assistieren. Zudem ist Jessy Wellmer als Moderatorin im Einsatz. Darüber hinaus bietet die ARD auch einen Livestream des Viertelfinal-Spiels an, dieser kann auf daserste.de verfolgt werden.

© getty

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen im Liveticker

Wer das Spiel trotz der Übertragung im Free-TV nicht verfolgen kann oder verfolgen möchte, kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort verpasst ihr keine der wichtigen Szenen der Partie. Zum Liveticker der Begegnung gelangt ihr hier, unseren ausführlichen Liveticker-Kalender könnt ihr hier einsehen.

Müller, Pizza, Lewy und Co.: Die Top-Torjäger im DFB-Pokal © getty 1/11 Beim 4:3-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale gegen Hoffenheim hat Thomas Müller das zwischenzeitliche 2:1 erzielt und ist damit endgültig im elitären Kreis der DFB-Pokaltorjäger angekommen. Das sind die besten Pokal-Torschützen der Geschichte. © getty 2/11 Platz 10: Thomas Müller (FC Bayern München) - 32 Tore. © getty 3/11 Platz 9: Claudio Pizarro (Werder Bremen, FC Bayern) - 34 Tore. © imago images 4/11 Platz 8: Ronnie Worm (MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig) - 35 Tore. © getty 5/11 Platz 7: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern) - 36 Tore. © getty 6/11 Platz 6: Klaus Allofs (Werder Bremen, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf) - 39 Tore. © getty 7/11 Platz 4: Manfred Burgsmüller (Bremen, BVB, RW Essen, Uerdingen, RW Oberhausen) - 40 Tore. © imago images 8/11 Platz 4: Hannes Löhr (1. FC Köln) - 40 Tore. © imago images 9/11 Platz 3: Klaus Fischer (FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum) - 46 Tore. © imago images 10/11 Platz 2: Dieter Müller (1. FC Köln, VfB Stuttgart, Kickers Offenbach) - 48 Tore. © imago images 11/11 Platz 1: Gerd Müller (FC Bayern) - 78 Tore.

DFB-Pokal: Die Termine für die restliche K.o.-Phase

Die vier Sieger der Viertelfinals buhlen am 21. und 22. April um das Finalticket in Berlin. Am 23. Mai wird das Finale dann wie gewohnt im Olympiastadion stattfinden.