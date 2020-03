DFB-Pokal ARD / ZDF: Dieses Spiel wird heute im Free-TV live übertragen

Es ist Pokalzeit! Die Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal stehen bevor. Doch wo kann ich die Spiele im TV und Livestream sehen? SPOX verrät Euch, welches Spiel heute im Free-TV übertragen wird.

Rekordsieger Bayern München sicherte sich in der vergangenen Pokal-Saison mit einem 3:0 gegen RB Leipzig den Titel. Für den FCB war es der 19. Sieg im 23. Finale.

DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Pokal-Viertelfinale zwischen S04 und dem FCB findet heute um 20.45 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt und wird von folgendem Schiedsrichtergespann geleitet:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Tobias Stieler Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann

Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann Vierter Offizieller: Guido Kleve

Guido Kleve VAR: Tobias Welz

Tobias Welz VAR-Assistent: Rafael Foltyn

© getty

DFB-Pokal: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Spiel Schalke gegen Bayern könnt Ihr im Free-TV sehen. Die ARD berichtet ab 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob aus der Veltins-Arena. Beim öffentlich-rechtlichen Sender steht auch ein kostenloser Livestream bereit.

Das Spiel wird ebenfalls bei Sky ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Partien des DFB-Pokals und sendet bereits ab 18 Uhr auf Sky Sport HD 1 mit der Übertragung von Saarbrücken vs. Düsseldorf. Kommentator des Spiels Schalke-Bayern ist Kai Dittmann. Neben der TV-Übertragung kann alternativ auch der Livestream via SkyGo sowie ein Tagespass via SkyTicket genutzt werden.

Wer in Österreich lebt, kann das Spiel bei ServusTV mitverfolgen. Ihr könnt dies sowohl im Free-TV als auch im Livestream tun. Dort erwarten Euch Moderator Christian Brugger, Reporterin Julia Kienast und Kommentator Christian Nehiba.

DFB-Pokal: Alle Spiele im Liveticker von SPOX

Solltet Ihr unterwegs sein und nicht auf einen Livestream zugreifen können, bietet SPOX eine Alternative. Zu allen Begegnungen des DFB-Pokals steht dort ein Liveticker zur Verfügung - und somit auch zu den beiden Partien am heutigen Dienstag.

Hier findet Ihr den Liveticker zu Schalke gegen Bayern.

Hier geht's zum SPOX-Ticker zu Saarbrücken gegen Düsseldorf.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach den schwachen Leistung der letzten Wochen ist es fraglich, ob Alexander Nübel erneut das Schalker Tor hüten wird. Beim FC Bayern ist der Einsatz von Jerome Boateng aufgrund von Magen-Darm-Problemen fraglich. Sicher fallen Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Lucas Hernandez aus.

Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mercan - Schöpf, Harit, Raman - Burgstaller

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mercan - Schöpf, Harit, Raman - Burgstaller Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Goretzka - Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

© getty

Schalke 04 vs. FC Bayern: Die letzten Duelle im Überblick

Die letzten fünf Duelle entschied der FC Bayern München für sich. Darunter das deutlich 5:0 im Januar diesen Jahres.