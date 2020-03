DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal empfängt heute der 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf. Alles rund um diese Partie und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Regionalligist gegen Bundesligist: Saarbrücken kegelt in den vorherigen Runden Regensburg, Köln und Karlsruhe aus dem Wettbewerb. Düsseldorf setzte sich gegen Villingen, Aue und Kaiserslautern durch.

1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Pokal-Partie zwischen den beiden Teams findet heute um 18.30 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Deniz Aytekin Assistenten: Christian Dietz, Eduard Beitinger

Christian Dietz, Eduard Beitinger Vierter Offizieller: Timo Gerach

Timo Gerach VAR: Benjamin Brand

Benjamin Brand VAR-Assistent: Tobias Christ

1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel wird nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Berichterstattung für die Partie beginnt um 18 Uhr, Kommentator des Spiels ist Jonas Friedrich.

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Begegnung via SkyGo verfolgen. Kein Sky-Abo? Dann könnt Ihr euch via SkyTicket ein Tagesabo kaufen.

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf heute im Liveticker verfolgen

Bei SPOX könnt Ihr täglich zahlreiche Ereignisse der Sport-Welt im Liveticker verfolgen. So auch die Partie zwischen Saarbrücken und Düsseldorf sowie die darauf folgende Partie zwischen Schalke und Bayern.

Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Die letzte Begegnung beider Teams im DFB-Pokal fand am 24. September 1989 statt. Damals setzte sich Düsseldorf mit 4:0 durch.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Regionalliga West-Südwest 11.12.1999 0:0 Regionalliga West-Südwest 04.08.1999 1:1 2. Bundesliga 20.02.1995 0:0 2. Bundesliga 19.08.1994 1:2 DFB-Pokal (2. Runde) 24.09.1989 4:0

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick

Neben der Partie zwischen Saarbrücken gegen Düsseldorf findet heute das Spiel zwischen Schalke und Bayern sowie morgen die Spiele zwischen Leverkusen und Union Berlin sowie Frankfurt und Bremen statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Dienstag, 3.3 18:30 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf Sky Dienstag, 3.3 20:45 FC Schalke 04 FC Bayern München Sky/ARD/ServusTV (Österreich) Mittwoch, 4.3 18:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Sky/SPORT1 Mittwoch, 4.3 20:45 Eintracht Frankfurt Werder Bremen Sky/ARD/ServusTV (Österreich)

DFB-Pokal: Die Termine bis zum Finale

Nach den Viertelfinal-Spielen geht es am 21. und 22. April mit dem Halbfinale weiter. Am 23. Mai steht das Finale in Berlin auf dem Programm. Dort findet das Endspiel seit 1985 Jahr für Jahr statt.