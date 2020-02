DFB-Pokal-Auslosung: Wann wird das Viertelfinale ausgelost? Datum, Termine, Übertragung

Nach der Austragung der Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal steht die Auslosung der nächsten Runde an. Wir verraten euch, wann die Auslosung durchgeführt wird und wie ihr diese verfolgen könnt.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wurde natürlich vom überraschenden Ausscheiden des BVB überstrahlt. Die Borussen unterlagen Werder Bremen mit 2:3 und sind damit fortan nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Mit RB Leipzig schied obendrein ein weiterer Mit-Favorit am Dienstag aus.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Die Auslosung im TV und Livestream verfolgen

Die Auslosung der nächsten Runde findet am Sonntag, den 9. Februar, statt. Die ARD wird das Prozedere ab 18 Uhr live übertragen - parallel zum Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig also. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen Livestream der Veranstaltung an.

Durchgeführt wird die Auslosung im Fußballmuseum des DFB in Dortmund. Welche Losfee zum Einsatz kommen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

DFB-Pokal: Diese Teams sind bereits sicher im Viertelfinal-Lostopf

Werder Bremen

Fortuna Düsseldorf

Schalke 04

Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal: Diese Achtelfinal-Spiele stehen noch aus

Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart Sky 18.30 Uhr SC Verl Union Berlin Sky 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC Sky 20.45 Uhr FC Bayern München 1899 Hoffenheim ARD / Sky

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals