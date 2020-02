Werder Bremen gegen Borussia Dortmund (BVB): DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB aus Dortmund möchte im heutigen DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SV Werder Bremen seinen Lauf fortsetzen und in die nächste Runde einziehen. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Bremen vs. Dortmund: Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Angepfiffen wird das Match am heutigen Abend ab 20.45 Uhr im Bremer Weserstadion. Die Leitung übernimmt Schiedsrichter Guido Winkmann.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

Werder gegen BVB heute live im TV und Livestream

Als eine von drei Begegnungen der Achtelfinal-Runde wird die Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD ist ab 20.15 Uhr live auf Sendung und begleitet das Spiel mit folgendem Personal:

Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte: Thomas Broich

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls Grund zur Freude dürfen Sky-Abonnenten haben. Auch dort wird die Partie, wie alle anderen DFB-Pokal-Spiele live und in voller Länge gezeigt. Beim Pay-TV-Sender habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, Euch die Konferenz anzuschauen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund: SPOX-Liveticker

Für alle, die lieber auf eine schriftliche Form der Übertragung ausweichen möchten, schaffen wir Abhilfe. SPOX tickert die Begegnung ausführlichst für Euch mit. Hier gehts zum Liveticker.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die letzte Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.09.2019 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:2 04.05.2019 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 2:2 05.02.2019 DFB-Pokal Borussia Dortmund Werder Bremen 2:4 n.E. 15.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:1 29.04.2018 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1:1

Werder Bremen: Der Weg ins Achtelfinale

Der SV Werder Bremen hatte in beiden bisherigen Spielen keine wirklich großen Probleme: In der ersten Runde setzten sich die Grün-Weißen standesgemäß mit 6:1 gegen den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst durch.

In Runde zwei folgte dann ein 4:1-Erfolg über den Zweitligisten Heidenheim. Nun wartet mit dem BVB der erste echte Prüfstein in der diesjährigen Pokal-Saison.

Datum Runde Gegner Ergebnis 10.08.2019 1. Runde SV Atlas Delmenhorst 6:1 30.10.2019 2. Runde 1. FC Heidenheim 4:1

Borussia Dortmund: Der Weg ins Achtelfinale

Einem glanzlosen aber ungefährdeten Erstrundensieg gegen die Drittliga-Vertretung aus Uerdingen folgte für die Dortmunder schon in der zweiten Runde mit der Borussia aus Mönchengladbach ein Gegner aus dem deutschen Oberhaus.

In einem engen und packenden Spiel behielt letztlich der BVB die Oberhand, der in Person von Julian Brandt den 0:1-Rückstand in ein 2:1 drehte und ins Achtelfinale einzog.