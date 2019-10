DFB-Pokal, 2. Runde: Termine, Spiele, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Der DFB-Pokal geht im Oktober in die 2. Runde. Doch wann genau sind die Partien angesetzt, wer trifft überhaupt auf wen und wo kann man die Spiele live verfolgen? Das alles erfahrt Ihr hier.

Die Auslosung ergab schon für das Sechzehntel-Finale des DFB-Pokals einige Top-Begegnungen zwischen Bundesligisten. So treffen beispielsweise Wolfsburg und Leipzig aufeinander.

Leverkusen empfängt zudem Paderborn und das Highlight dürfte das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach sein.

DFB-Pokal: Wann findet die 2. Runde statt?

Die 16 Spiele sind an zwei Tagen angesetzt. Sowohl am Dienstag (29. Oktober) als auch am Mittwoch (30. Oktober) finden jeweils acht Partien statt. Die frühen Spiele werden um 18.30 Uhr angepfiffen, die späten Partien um 20.45 Uhr.

Einzige Ausnahme ist das Auswärtsspiel des FC Bayern. Die Begegnung des Rekord-Pokalsiegers in Bochum ist für 20 Uhr angesetzt.

DFB-Pokal - 2. Runde: Alle Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg Union Berlin 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG Hoffenheim 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum Bayern München 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer Leverkusen SC Paderborn 29. Oktober 20.45 Uhr Darmstadt 98 Karlsruher SC 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld Schalke 04 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal live: Übertragung im TV und Livestream

Sky hält alle Rechte am DFB-Pokal. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Neben den Einzelspielen hat Sky für jeden Spieltag auch eine Konferenz im Angebot.

Das bedeutet jedoch nicht, dass DFB-Pokal-Spiele nicht im Free-TV laufen. Sowohl die ARD als auch Sport1 dürfen pro Runde eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen.

In der zweiten Runde überträgt Sport1 das Match zwischen VfL Bochum und dem FC Bayern live. Die ARD hat das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch im Programm. Beide Sender bieten auch jeweils einen Livestream auf ihren Webseiten an.

Apropos Livestream: Auch bei Sky könnt Ihr die Partien im Stream verfolgen. Über das kostenpflichtige SkyGo oder Sky-Ticket habt ihr Zugriff auf alle Einzelspiele und die Konferenzen.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Liveticker

Ihr könnt den DFB-Pokal auch bei SPOX live verfolgen. Wir bieten zu allen Spielen einen Liveticker an.

Zudem haben wir an beiden Tagen eine Konferenz mit allen Begegnungen im Programm. Mit diesen verpasst ihr kein einziges Tor der Sechzehntel-Finals.

DFB Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Das Finale findet wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt.