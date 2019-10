DFB-Pokal: VfL Wolfsburg - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch kommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals zur Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Beide Teams sind stark in die diesjährigen Bundesliga-Saison gestartet. Die Wölfe stehen nach neun Spieltagen mit 17 Punkten auf Rang vier, nur zwei Zähler und zwei Plätze vor den Roten Bullen.

DFB-Pokal: Wo und wann findet VfL Wolfsburg - RB Leipzig statt?

Die Begegnung zwischen Wolfsburg und Leipzig steigt am heutigen Mittwoch (30. Oktober) um 18.30 Uhr. Heimrecht hat der VfL Wolfsburg, der die Partie wie gewohnt in der Volkswagen Arena austrägt. Diese fasst 30.000 Zuschauer.

Schiedsrichter der Begegnung ist Felix Zwayer, der von seinen Assistenten Thorsten Schiffner und Sascha Thielert unterstützt wird. 4. Offizieller ist Lasse Koslowski.

DFB-Pokal: VfL Wolfsburg - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Partie liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell ab 18.20 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 4 HD mit Kommentator Oliver Seidl oder alternativ als Teil der großen Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD.

Darüber hinaus bietet Sky die Partie auch im Livestream via Sky Go an, allerdings müsste Ihr dafür ebenfalls ein Abonnement abschließen.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig: DFB-Pokal heute im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream bieten wir Euch die Partie auch im Liveticker an. Mit dem Liveticker zum Einzelspiel oder dem großen Konferenz-Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

DFB-Pokal: Wolfsburg gegen Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Am vorletzten Spieltag trennten sich die beiden Teams 1:1, im Vergleich dazu dürften sich die Aufstellungen nicht groß verändern. So könnten die beiden Teams ihre Mannschaft auf den Platz schicken:

VfL Wolfsburg: Pervan - Roussillon, Brooks, Bruma, Tisserand - William, Gerhardt, Guilavogui, Brekalo, Klaus - Weghorst

RB Leipzig: Gulasci - Halstenberg, Orban, Upamecano, Klostermann - Sabitzer, Demme, Forsberg, Haidara, Lookman - Werner

DFB-Pokal: Die heutigen Partien im Überblick

Neben dem Duell zwischen den Wölfen und den Roten Bullen steht vor allem das Borussia-Derby heute im Vordergrund.