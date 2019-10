Leon Goretzka vom FC Bayern im Mixed-Zone-Interview: "Es liegt an den Spielern, nicht am Trainer"

Die Leistung des FC Bayern beim knappen 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum entsprach nicht im Ansatz den eigenen Ansprüchen. Eigentlich war es nur der überlegenen Fitness zu verdanken, dass der Rekordmeister die Partie noch für sich entscheiden konnte. Entsprechend äußerte sich auch Heimkehrer Leon Goretzka nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Das Bochumer Eigengewächs sprach über fehlenden Spaß der Bayern-Mannschaft und stärkte Trainer Niko Kovac den Rücken.

War das heute Bayern-Dusel oder war es einfach nichts, was man bis zum 1:1 geboten hat?

Leon Goretzka: Ich würde sagen beides. Es war heute sicher eine sehr schwache Leistung von uns, ich kann mich nicht wirklich an irgendwelche Torchancen erinnern. Es war ein sehr schlapper Auftritt von uns.

Leon Goretzka stellt sich vor Niko Kovac: "Liegt an den Spielern"

Irgendwas stimmt anscheinend nicht. Woran hapert es?

Goretzka: Wir haben heute in erster Linie unfassbar viele Fehler gemacht, vor allem im Passspiel. Wir haben auch eine gewisse Härte im Zweikampf vermissen lassen, das war das große Problem.

Das war auch schon in der vergangenen Woche so.

Goretzka: Ja, natürlich, man ist es von uns nicht gewöhnt, dass wir so viele Abspielfehler machen, es war extrem auffällig. Man muss besprechen, woran das liegt. Aber in erster Linie liegt es an den Spielern, einen Pass an den Mann zu bringen, nicht am Trainer.

Hat es ein Stück weit mit Überheblichkeit zu tun, dass es gegen die Kleinen oft so zäh ist?

Goretzka: Ich würde es eher auf die Konzentration schieben, mit Überheblichkeit hat es wenig zu tun. Mit Sicherheit muss man aber genau rausfinden, warum wir es im Moment nicht auf den Platz kriegen können.

Sie wirkten mit Ihrer frühen Auswechslung nicht sonderlich glücklich zu sein.

Goretzka: Glücklich ist man nie, wenn man ausgewechselt wird. Trotzdem muss man es differenziert sehen. Ich habe das erste Spiel nach acht Wochen Pause gespielt. Ich habe schon vorher gewusst, dass es heute nicht viel mehr wird. Ein paar Minütchen hätte ich noch gerne gemacht, die Luft war auf jeden Fall noch da.

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Bayern München hatte ordentlich zu kämpfen, um das Pokalspiel beim VfL Bochum zu gewinnen (2:1). Der Rekordmeister brauchte lange, um die Partie nach einem Rückstand zu drehen. Einige Akteure waren dabei meilenweit von ihrer Form entfernt. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Bekam wenig zu tun und war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beim Eigentor von Davies war er chancenlos. Note: 3. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Wurde bei der Bochumer Großchance in der ersten Minute überspielt, beim Gegentor verliert er den entscheidenden Zweikampf. Vorbereiter von Gnabrys Treffer. Note: 4. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Wirkte manchmal etwas wacklig, allerdings ohne nennenswerte Fehler. Im Aufbauspiel mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Versäumte es beim Gegentreffer einen Schritt in Richtung Ball zu machen und zwang Davies so zum Eigentor. Sonst solide. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Der Youngster ersetzte David Alaba als Linksverteidiger und begann richtig gut. Unglücklicher Moment beim Eigentor. Note: 3,5. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum, aber einen schwachen Abschluss (45.), der zu seiner Leistung passte. Musste nach 65 Minuten zurecht vom Platz. Note: 5. © imago images 8/15 THIAGO: Wirkte etwas teilnahmslos. Trabte durch das Mittelfeld. Vor der Pause ein Totalausfall, danach kaum besser. Note: 5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Durfte in der Heimat nach überstandener Verletzung von Anfang an ran. Das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei, auch wenn ihm der Wille definitiv anzumerken war. Note: 4,5. © imago images 10/15 IVAN PERISIC: Der Kroate trat kaum bis gar nicht in Erscheinung. Einen Konter spielte er sehr schlecht aus, sonst untergetaucht. Zurecht zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Weil Lewandowski zunächst auf der Bank saß, rückte er ins Sturmzentrum. Später auf dem Flügel auch nicht sonderlich aktiv, aber mit dem wichtigen Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 12/15 KINGSLEY COMAN: Der Franzose sah sich oft zwei Gegenspielern gegenüber. Seine gefürchteten Dribblings waren erst Mangelware, später deutlich präsenter. Offensiv der beste Münchner. Note: 3. © imago images 13/15 ROBRT LEWANDOWSKI: Für ihn machte zur Halbzeit Ivan Perisic Platz. Ein Kopfball nach einer Ecke war alles, was der Pole zu bieten hatte. Note: 4,5. © imago images 14/15 PHILIPPE COUTINHO: In der 57. Minute kam er für Leon Goretzka in die Partie. Mit einem guten Abschluss kurz vor dem Ende, zudem am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: In der 65. Minute musste Corentin Tolisso für ihn weichen. Je müder die Bochum wurde, desto auffälliger agierte er. Beim Siegtreffer mit dem altbekannten Riecher. Note: 3.

Leon Goretzka: "Es war nicht das, was ich spielen kann"

Waren Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Goretzka: Ich glaube es war wie bei allen anderen auch. Es war nicht das, was ich spielen kann. Aber wie gesagt, es war das erste Spiel nach langer Zeit und gut, um reinzukommen. Ich muss erst wieder meinen Rhythmus finden, aber es war trotzdem keine gute Leistung.

Was kann man denn aus Bayern-Sicht ändern, damit der spielerische Glanz wieder zurückkommt?

Goretzka: Wir brauchen eine gewisse Leichtigkeit und Spaß am Spiel. Ich habe versucht das vorher in der Kabine nochmal anzusprechen. Das ist ein Abendspiel gewesen, ein geiles Stadion. Da muss man rausgehen und Spaß haben und der hat uns heute gefehlt.

Wie lange kann man sich erlauben, so einen Fußball zu spielen?

Goretzka: Das weiß ich nicht, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Wir müssen einfach versuchen es so schnell wie möglich umzuwenden.

Leon Goretzka lobt Leistung des VfL Bochum

Fehlt Ihnen insgesamt der Spaß, ist es spürbar in der Mannschaft?

Goretzka: Wenn wir so spielen wie heute, haben wie alle keinen Spaß. Natürlich geht das immer Hand in Hand. Ich glaube, dass man nicht verachten sollte, was das ausmacht.

Wie erklären Sie sich, dass diese Bochumer Mannschaft in der 2. Liga unten im Tabellenkeller steht?

Goretzka: Das sind zwei verschiedene Wettbewerbe, das ist schon immer so gewesen. Das hat wenig miteinander zu tun hat. Ich glaube man heute gesehen, was man mit Leidenschaft und geiler Stimmung im Stadion erreichen kann. Sie haben heute eine gute Leistung gezeigt. Natürlich haben wir es ihnen ermöglicht, aber trotzdem muss man ihnen ein Lob aussprechen.

Wie war es für Sie wieder zu Hause zu sein?

Goretzka: Es war super schön gerade am Anfang mal wieder die Treppe hoch zu laufen, durch den Gang zu laufen. Das hat viele Erinnerungen geweckt, viele schöne Erinnerungen. Ich habe mich sehr gefreut.