DFB-Pokal, Termine: Wann findet das Achtelfinale statt?

Heute und morgen kämpfen die Teams im DFB-Pokal um den Einzug ins Achtelfinale. Doch wann findet es statt? Hier findet Ihr die Antwort.

Außerdem geben wir Infos zu allen Begegnungen der 2. Hauptrunde sowie der Auslosung.

DFB-Pokal 2019/20: Wann findet das Achtelfinale statt?

Nach den dieswöchigen Spielen ist erst einmal Schluss mit DFB-Pokal-Fußball, das Achtelfinale ist nämlich erst für das kommende Jahr angesetzt. Am 4. und 5. Februar soll es weitergehen.

Erneut wird dienstags und mittwochs gekickt, auch im Februar dürft Ihr Euch also auf ein paar englische Wochen freuen.

DFB-Pokal 2019/20: Die Auslosung zum Achtelfinale

Traditionell wird die Auslosung des Achtelfinals am ersten Sonntag nach der 2. Hauptrunde stattfinden - in diesem Jahr fällt dieser Tag auf den 3. November. Um 18 Uhr geht es im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund los, das Ganze könnt Ihr live in der ARD-Sportschau verfolgen.

Felix Neureuther wird das Amt der Losfee übernehmen, Andreas Köpke ist der Ziehungsleiter.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Dienstagsspiele im Überblick

Bevor wir uns jedoch dem Achtelfinale zuwenden, gilt es erstmal, die 2. Hauptrunde auszuspielen. 32 Teams sind noch im Rennen, es gibt bereits einige vielversprechende Paarungen.

Unter anderem gibt es heute ein Duell zwischen zwei potentiellen Aufsteigern aus der 2. Liga, dem HSV und dem VfB Stuttgart. Darüber hinaus gibt es auch bundesligainterne Begegnungen: Der SC Freiburg empfängt den 1. FC Union Berlin, Bayer 04 Leverkusen trifft auf den SC Paderborn. Das sind alle heutigen Spiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart Liveticker Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln Liveticker Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin Liveticker Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim Liveticker Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München Liveticker Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 Liveticker Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC Liveticker Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Liveticker

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Mittwochsspiele im Überblick

Morgen erwarten Euch bereits zwei richtige Kracher. Der VfL Wolfsburg bekommt es schon in der 2. Runde mit RB Leipzig zu tun, der BVB lädt Mönchengladbach zum Borussen-Duell ein. Hier ist ein Überblick der Mittwochsspiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Bis zum Achtelfinale ist eine dreimonatige Pause, anschließend sind die Runden etwas enger getaktet: