DFB-Pokal - Stimmen und Reaktionen: Trainerdiskussion? "Wir halten zusammen"

Borussia Dortmund hat laut Trainer Lucien Favre nach dem 2:1-Sieg gegen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach "noch einige Details zu verbessern". Doppeltorschütze Julian Brandt machte "schludrige Phasen" im BVB-Spiel aus - und spricht über die Trainerdiskussion. Gegner Gladbach ist enttäuscht.

SPOX fasst die wichtigsten Stimmen und Reaktionen (Mixed Zone, Sky und ARD) zur zweiten Runde des DFB-Pokals zusammen.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Die Spieler haben das sehr gut gemacht, sind ruhig geblieben und haben eine Reaktion gezeigt. Wir haben gegen seine sehr gute Mannschaft gewonnen. Es war sehr wichtig, dass wir dieses Spiel gedreht haben. Die Leistung war okay. Wir haben aber noch einige Details zu verbessern. Wir hatten zu viele Ballverluste in falschen Momenten."

... über seinen Jubel beim 2:1 mit schmerzverzerrtem Gesicht: "Ich war schon vor dem Spiel verletzt, es ist eine Muskelverletzung. Ich habe mir vor zwei Tagen einen Faserriss im Training geholt, das hatte ich beim Jubel total vergessen."

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Am Ende haben wir es gut gemacht. In einigen Phasen war unser Spiel ein wenig schludrig. Aber in diesem Stadion sind schon viele Sachen passiert. Dass man hier ein Spiel drehen kann, ist allen bewusst."

... über die holprigen letzten Wochen: "Wir müssen uns mit Erfolgen das Selbstbewusstsein wieder erarbeiten. Gerade nach diesen turbulenten Wochen. Natürlich klappt dann nicht alles. Wir haben in der Champions League verloren und uns im Derby mehr vorgenommen. Aber da muss man die Zähne zusammenbeißen und sich das Glück erarbeiten."

... über die Diskussionen um Trainer Favre: "Es gab ja nicht nur Diskussionen um den Trainer, sondern auch um einige Spieler. Wir halten zusammen und versuchen so wenig wie möglich an uns ranzulassen. Was bleibt uns anderes übrig?"

Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund): "Wir haben an uns geglaubt. Wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht viel zugelassen, aber trotzdem das Tor kassiert. Ich freue mich für Julian, er ist ein super Fußballer und hat das heute gezeigt."

... über Kritik am BVB: "Ich lese keine Zeitung, mich interessiert das Drumherum nicht. Ich konzentriere mich auch mein Spiel. Wir diskutieren innerhalb der Mannschaft natürlich, was wir besser machen können. Aber das ist in jeder Mannschaft so."

DFB-Pokal: Noten und Einzelkritiken zu BVB gegen Borussia Mönchenlgadbach © getty 1/28 Borussia Dortmund gewinnt mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach und zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Während Julian Brandt zum Matchwinner avanciert, enttäuschen zwei Spieler beim BVB besonders. Die Noten und Einzelkritiken beider Teams. © imago images 2/28 MARWIN HITZ: Patzte in der 30. Minute bei einer Ballannahme und rettete danach in höchster Not gegen Neuhaus. Dazu mit zwei tollen Paraden auf der Linie. Note: 3. © imago images 3/28 LUKASZ PISZCZEK: Der Pole agierte solide, so wie man es von ihm eigentlich kennt. Vorbereiter des ersten Treffers von Julian Brandt. Defensiv souverän, jedoch mit einigen technischen Fehlern. Note: 3,5. © imago images 4/28 MANUEL AKANJI: Heute wieder der Abwehrchef und das machte er zumindest ordentlich. Ihm fehlt allerdings nach wie vor die Ausstrahlung, die Mats Hummels sonst an den Tag legt. Leistete sich einige unsichere Abspiele. Note: 4. © imago images 5/28 DAN-AXEL ZAGADOU: Zu Beginn war der Ersatz von Hummels etwas wackelig, kämpfte sich aber in die Begegnung und steigerte sich von Minute zu Minute. Stand beim Gegentor jedoch zwischen zwei Gladbachern und entschied sich für keinen. Note: 4. © imago images 6/28 NICO SCHULZ (bis 78.): Der Neuzugang ist nach wie vor nicht in Dortmund angekommen. Nichts war zu sehen von der Geschwindigkeit, die man sich von ihm erwartet. Erneut mit einigen haarsträubenden Fehlpässen. Note: 4,5. © imago images 7/28 AXEL WITSEL: Der Dirigent der vergangenen Saison ist der Belgier derzeit nicht. Dafür scheint ihm auch etwas die Kraft zu fehlen. Dennoch keine komplett schlechte Leistung. Note: 3,5. © getty 8/28 JULIAN WEIGL: Neben Witsel fiel er heute ab, weil er sich ab und an leichte Fehler erlaubte. Auch im Zweikampf nicht immer glücklich. Note: 4. © imago images 9/28 JADON SANCHO: Zeigte sich im Vergleich zum Derby auf Schalke. War häufiger am Ball, schloss häufiger ab und zeigte insgesamt einen Formanstieg. Note: 3,5. © getty 10/28 JACOB BRUUN LARSEN (bis 63.): Durfte bis zur 63. Minute als Stürmer ran und trat kaum in Erscheinung. Nicht eingebunden, ohne nennenswerte Abschlüsse. Note: 5. © imago images 11/28 THORGAN HAZARD: Versuchte gegen seinen Ex-Verein viel, aber es fehlte an Glück und auch an Durchsetzungsvermögen. Mit einem fulminanten Lattenschuss (29.), bereitete den Siegtreffer von Brandt vor. Note: 3,5. © imago images 12/28 JULIAN BRANDT: Agierte variabel hinter der Spitze, blieb aber lange Zeit blass. In der zweiten Halbzeit nach der Gladbacher Führung aber stark verbessert. In der Schlussphase mit guten Dribblings, Flanken und vor allem mit zwei Toren. Note: 2,5. © getty 13/28 ACHRAF HAKIMI (ab 63.): Kam für Bruun Larsen ins Spiel. Erst musste er offensiv ran, später als linker Verteidiger. Setzte nach vorne keine Akzente, defensiv aber fehlerfrei. Note: 3,5. © imago images 14/28 MARIO GÖTZE (ab 78.): Ersetzte kurz vor dem Ende Nico Schulz und rückte ins Sturmzentrum. Wusste in den wenigen Minuten durchaus zu gefallen. Für eine Bewertung reichte es aber nicht. © getty 15/28 YANN SOMMER: Hatte Glück, dass Hazards Rakete in der 29. an die Latte ging. War beim abgefälschten Schuss von Brandt, der zum 1:1 führte, deutlich machtloser (77.) als bei dessen Kopfball drei Minuten später. Note: 4. © getty 16/28 JORDAN BEYER: Machte seine Sache als halbrechter Verteidiger in der Gladbacher Dreierkette sehr ordentlich. Gewann 83 Prozent seiner Zweikämpfe und schaffte es über weite Strecken, Sancho aus dem Spiel zu nehmen. Note: 2,5. © imago images 17/28 DENIS ZAKARIA: Agierte erstmals von Beginn an als zentraler Verteidiger in der Dreierkette. Unterband zahlreiche Dortmunder Angriffe und setzte seinen Körper klug ein. War beim 1:1 aber nicht schudlos. Note: 2,5. © getty 18/28 NICO ELVEDI: War beim 1:1 entscheidend mitbeteiligt, als er den Schuss von Brandt unhaltbar für Sommer ins eigene Tor abfälschte. Zeigte abgesehen davon mit neun Balleroberungen und einer Zweikampfquote von 66 Prozent eine solide Leistung. Note: 3. © getty 19/28 STEFAN LAINER: Arbeitete trotz mauer Zweikampfquote (29 Prozent) gut mit nach hinten. Leistete sich im Spiel nach vorne aber unzählige Ungenauigkeiten, brachte in des Gegners Hälfte nur knapp 36 Prozent seiner Pässe an die Kollegen. Note: 4. © getty 20/28 JONAS HOFMANN (bis 87.): Legte gegen seinen Ex-Klub ein hohes Laufpensum und aggressives Zweikampfverhalten an den Tag. Traute sich auch viel im Eins-gegen-Eins zu. Verlor zwar die meisten Bälle (27), eroberte aber auch die meisten (11). Note: 2,5. © getty 21/28 LASZLO BENES (ab 81.): Hätte mit ein wenig mehr Genauigkeit im Passspiel einige Gladbacher Kontermöglichkeiten in Hälfte eins besser ausspielen können. Bestritt auch nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe erfolgreich. Durchwachsene Leistung. Note: 4. © getty 22/28 FLORIAN NEUHAUS: Vergab nach einem Fehler von Hitz die Riesenchance zur Gladbacher Führung in Hälfte eins (30.), fiel ansonsten kaum auf. Hatte für seine Verhältnisse wenig Bindung zum Spiel. Note: 4. © getty 23/28 RAMY BENSEBAINI (bis 30.): Begann im 3-5-2 auf der linken Offensivseite. Hatte keine nennenswerte Aktion und musste nach einer halben Stunde mit muskulären Problemen vom Platz. Keine Bewertung. © imago images 24/28 LARS STINDL: Abgemeldet. Hatte mit 28 Ballaktionen die wenigsten aller Gladbacher Feldspieler, die 90 Minuten lang mit von der Partie waren. Braucht nach seiner langen Verletzung noch Zeit, um richtig in Form zu kommen. Note: 4,5. © getty 25/28 MARCUS THURAM: Vergab im Eins-gegen-Eins mit Hitz die beste Chance in Hälfte eins (35.). Machte es später besser, als er Zagadou entwischte und eiskalt das 1:0 der Fohlen per Kopf besorgte (71.). Wurde für seine Mühen nicht belohnt. Note: 2,5. © getty 26/28 OSCAR WENDT (ab 30.): Ersetzte den verletzten Bensebaini und beackerte im 3-5-2 die linke Außenbahn. Schlug die punktgenaue Flanke zur Führung durch Thuram (71.), verhinderte vor dem zweiten Brandt-Tor aber die Flanke von Hazard nicht. Note: 3. © getty 27/28 PATRICK HERRMANN (ab 81.): Bestritt die letzten Minuten anstelle von Benes. War nur fünfmal am Ball. Keine Bewertung. © imago images 28/28 CHARALAMBOS MAKRIDIS (ab 87.): Kam für den ausgelaugten Hofmann. Hatte zu wenig Zeit, um sich in Szene zu setzen. Keine Bewertung.

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ein bitterer Abend für uns. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und waren auf Augenhöhe. Gegen den Ball war es eine sehr starke Leistung."

... über seine Rote Karte: "Ich habe überreagiert und nicht die richtigen Worte gefunden."

Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach): "Das ist eine große Enttäuschung. Wir hätten heute wirklich gewinnen können. Wir müssen den Kopf jetzt schnellstmöglich wieder nach oben nehmen und uns auf die Bundesliga konzentrieren."

... über die Rote Karte für Trainer Rose: "Wir waren alle ein wenig genervt von dieser Niederlage. Diese Reaktionen sind normal, das ist Fußball."