DFB-Pokal: So kannst Du VfL Bochum gegen FC Bayern München heute legal im Free-TV-sehen

Am heutigen Dienstag gastiert der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Bochum. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie heute legal im Free-TV sehen könnt.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich der FC Bayern München mit 3:1 gegen Energie Cottbus durch. Mit einem Sieg gegen den VfL Bochum würde das Team von Trainer Niko Kovac in das Achtelfinale einziehen.

So kannst Du VfL Bochum gegen FC Bayern legal im Free-TV sehen

Die Zweitunden-Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München könnt Ihr legal und kostenfrei bei Sport1 sehen. Der Sportsender bietet sowohl eine TV-Übertragung als auch einen Livestream an. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Weder die ARD noch das ZDF übertragen die Partie live. Stattdessen wird Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. In diesem Fall bietet die ARD eine Live-Berichterstattung an.

VfL Bochum - FC Bayern München heute live im Pay-TV

Alternativ zur kostenfreien Übertragung von Sport1 könnt Ihr das Gastspiel des FC Bayern München in Bochum auch im Pay-TV sehen. Sky hat auch in dieser Saison die Rechte an allen Pokalspielen. Der Bezahlsender bietet sowohl eine Berichterstattung des einzelnen Spiels als auch eine Konferenz an. Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an.

VfL Bochum gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Bochum und Bayern München live vor den Bildschirmen zu verfolgen, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

VfL Bochum vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac kann nicht auf Arp (Kahnbeinbruch an der Hand), Hernandez (Innenband-Teilriss am Knöchel), Javi Martinez (Oberschenkelprobleme) und Süle (Kreuzbandriss) zurückgreifen.

FCB: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Beim VfL Bochum fallen Bapoh (Kreuzbandriss), Fabian (Meniskus-OP), Gamboa (muskuläre Probleme), Leitsch (Aufbautraining) aus.

VfL: Riemann - Celozzi, Decarli, Lorenz, Danilo - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee, Maier, Blum - Ganvoula

DFB-Pokal: Alle Spiele am heutigen Dienstag

Neben der Partie zwischen Bochum und Bayern München hat der heutige Pokaltag noch weitere Leckerbissen zu bieten. Unter anderem kommt es zum Zweitliga-Kracher zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart.