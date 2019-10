DFB-Pokal live: SV Werder Bremen – 1. FC Heidenheim heute im TV, Livestream und Liveticker

Bereits gestern startete der DFB-Pokal in die 2. Runde, heute trifft unter anderem der SV Werder Bremen auf den 1. FC Heidenheim. Wenn Ihr Euch fragt, wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig.

Außerdem blicken wir auf die voraussichtlichen Aufstellungen und geben Infos rund um den Spieltag.

DFB-Pokal: Wo und wann spielen Bremen und Heidenheim?

Wie immer empfängt der SV Werder seine Gäste im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Daniel Schlager ist als Schiedsrichter der Begegnung angesetzt, zusammen mit Sven Waschitzki und Eduard Beitinger wird er sie leiten. Los geht es um 18.30 Uhr.

DFB-Pokal live: SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim heute im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Hauptrunde könnt Ihr live bei Sky ansehen. Zehn Minuten vor dem Anpfiff könnt Ihr heute einschalten, um das Geschehen zwischen Bremen und Heidenheim zu verfolgen - Martin Groß wird es für Euch kommentieren. Parallel bietet der Pay-TV-Sender außerdem eine Konferenzschaltung an, die von Sebastian Hellmann moderiert wird.

Wie gewohnt könnt Ihr nicht nur am TV, sondern auch via Sky Go einschalten. Über die App könnt Ihr das Spiel live streamen, egal, ob am Computer, Tablet oder Smartphone.

© getty

Bremen gegen Heidenheim im Liveticker auf SPOX

Natürlich kommt Ihr auch auf SPOX in Sachen DFB-Pokal nicht zu kurz. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel - mit beidem bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick

Zur Hälfte ist die 2. Runde bereits Geschichte, heute warten jedoch noch ein paar spannende Partien auf Euch. Unter anderem geht es zwischen Wolfsburg und Leipzig zur Sache, Auch der BVB und Mönchengladbach treffen aufeinander. Hier sind alle Ergebnisse und die kommenden Spiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Bremen und Heidenheim

Die Verletztenliste in Bremen ist lang, auf sechs Spieler muss Florian Kohfeldt heute verzichten. Bei Heidenheim fehlt lediglich Maximilian Thiel. So könnten beide Mannschaften heute den Platz betreten:

Bremen: Pavlenka - Lang, Veljkovic, C. Groß, Friedl - Bargfrede - J. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Sargent, Rashica

Pavlenka - Lang, Veljkovic, C. Groß, Friedl - Bargfrede - J. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Sargent, Rashica Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Schnatterer, Kerschbaumer, Multhaup - Leipertz

Pokal: Zahlen und Fakten zu Bremen und Heidenheim

In der Bundesliga läuft es für Bremen zuhause bislang noch nicht so gut. Nur einen Sieg holten die Werderaner aus vier Heimspielen, zweimal mussten sie sich geschlagen geben.

Der FCH hingegen ist auswärts gut drauf. Von den letzten sechs Auswärtsspielen gewann der Klub zwei, dreimal spielte er zudem unentschieden.

Einmal begegneten sich die beiden Vereine erst im Pokal, das Duell gewann Heidenheim zuhause mit 2:1.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Nach der 2. Runde ist erst einmal eine längere Pause bis zum Achtelfinale, am 4. Februar geht es erst weiter.