DFB-Pokal live: Die heutigen Partien und ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Acht Paarungen wurden gestern bereits ausgespielt, heute geht im DFB-Pokal die 2. Hauptrunde weiter. Welche Begegnungen heute anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Außerdem bekommt Ihr hier Infos zum weiteren Turnierverlauf und der Achtelfinal-Auslosung.

DFB-Pokal: Diese Spiele finden heute statt

Heute wird die zweite Hälfte der Achtelfinalisten gesucht, dabei stehen einige hochkarätige Duelle an. Unter anderem begegnen sich der VfL Wolfsburg und RB Leipzig, außerdem treffen im Borussen-Duell Dortmund und Mönchengladbach aufeinander. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal live: Die Übertragung im TV und Livestream

Nur eine der heutigen Partien könnt Ihr im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Alle BVB- und Mönchengladbach-Fans dürfen sich freuen und ab 20.15 Uhr im Ersten einschalten oder den Livestream in der ARD-Mediathek anklicken. Nach einer halbstündigen Vorberichterstattung übernimmt dort pünktlich zum Anpfiff Tom Bartels am Mikrofon.

Sky-Kunden kommen heute in den Genuss sämtlicher Spiele. Es gibt sowohl eine Konferenzschaltung als auch die Einzelübertragungen - wie gewohnt im TV oder via Sky Go.

© getty

Der DFB-Pokal im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX findet Ihr alle Begegnungen, nämlich in unserem Liveticker-Kalender. Egal, ob in der Konferenz oder den einzelnen Tickern - hier bleibt Ihr über alle Aktionen informiert.

DFB-Pokal 2019/20: Die Achtelfinal-Auslosung

Nachdem die heutigen Duelle alle entschieden sind, dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis die Paarungen für das Achtelfinale feststehen. Schon am kommenden Sonntag, den 3. November 2019, wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Lostrommel angeschmissen.

Das Ganze könnt Ihr ab 18 Uhr im Ersten live mitverfolgen, wenn Losfee Felix Neureuther und Ziehungsleiter Andreas Köpke in der Sportschau zu Gast sind.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Nach der 2. Hauptrunde legt der DFB-Pokal erstmal in einen kurzen Winterschlaf ein. Erst am 4. Februar geht es mit dem Achtelfinale weiter.