DFB-Pokal live: Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue heute im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem sich die ersten Teams bereits für das Achtelfinale qualifiziet haben, stehen heute im DFB-Pokal die restlichen Partien auf dem Programm. Unter anderem trifft die Fortuna Düsseldorf auf Erzgebirge Aue - Wo Ihr das Ganze live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Außerdem gibt es hier die Ergebnisse vom Dienstag sowie die voraussichtlichen Aufstellungen.

DFB-Pokal: Wo und wann spielen Düsseldorf und Aue?

Heute geht es zwischen der Fortuna und Aue in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zur Sache. Schiri der Begegnung ist Tobias Reichel, er wird das Spiel um 20.45 Uhr anpfeifen.

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zehn Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch dort Kommentator Tom Bayer zur Einzelübertragung, parallel könnt Ihr jedoch auch zur Konferenzschaltung greifen.

Einen Livestream des Programms könnt Ihr auch auf Euren Computern oder mobilen Endgeräten verfolgen, dazu müsst Ihr Euch als Abonnenten des Pay-TV-Senders einfach auf Sky Go einloggen. Dieser Livestream ist ebenfalls kostenpflichtig.

Düsseldorf gegen Aue im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr nicht über ein Sky-Abo verfügt, schaut doch einfach mal auf SPOX vorbei. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr sämtliche Begegnungen des heutigen Tages - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

DFB-Pokal mit Fortuna Düsseldorf und Erzgebirge Aue: Die 2. Runde im Überblick

Bereits gestern standen einige Partien an, unter anderem musste der FC Bayern sich überraschend gegen den VfL Bochum zurückkämpfen. Heute dürfte es vor allem zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig spannend werden, außerdem steht in Dortmund noch das Borussen-Duell an. Das sind alle Ergebnisse und die kommenden Partien:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

Fortuna Düsseldorf gegen Aue: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel muss auf fünf Spieler verletzungsbedingt verzichten. Bei Aue fehlt lediglich Erik Majetschak mit Rückenproblemen. So könnten die beiden Mannschaften heute den Rasen betreten:

Fortuna Düsseldorf: Z. Steffen - M. Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann - Morales, Baker - Thommy, Ampomah - Hennings, Kownacki

Z. Steffen - M. Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann - Morales, Baker - Thommy, Ampomah - Hennings, Kownacki Erzgebirge Aue: Männel - Kalig, Mihojevic, Gonther, Rizzuto - Riese, Fandrich - Baumgart, Nazarov, Hochscheidt - Testroet

© getty

Fortuna Düsseldorf gegen Erzgebirge Aue: Vorschau und Fakten

Düsseldorf hatte bislang eine durchwachsene Saison, nur aus einem der jüngsten acht Spiele ging die Fortuna als Sieger hervor (1:0 gegen den FSV Mainz 05).

Aue hat jedoch auswärts ebenfalls für wenige positive Schlagzeilen gesorgt. Zuhause noch ungeschlagen, belegt der Klub mit fünf Zählern Platz 12 der Auswärtstabelle.

Im direkten Duell hatte zuletzt häufig die Fortuna die Oberhand - nur eine von sieben Partien gab Düsseldorf ab.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Nach der 2. Hauptrunde ist erst einmal Schluss mit DFB-Pokal-Fußball, bis Anfang Februar pausiert der Wettbewerb.