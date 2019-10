FC Bayern gegen VfL Bochum live sehen: Deshalb zeigen ARD/ZDF nicht das DFB-Pokal-Spiel im TV

Wenn der FC Bayern München heute Abend gegen den VfL Bochum in der zweiten Pokalrunde antritt, werden weder die ARD noch das ZDF live dabei sein. Doch warum eigentlich? SPOX leifert euch die Gründe sowie alle Infos, wo Ihr das Spiel stattdessen miterleben könnt.

FC Bayern gegen VfL Bochum im TV und Livestream

Die Begegnung kann man live im Free-TV verfolgen. Auf Sport 1 gibt es die Möglichkeit das Geschehen wahlweise im TV oder kostenlosem Livestream mitzuerleben. Auch Sky überträgt die Partie - hier gibt es sogar alle 63 DFB-Pokal-Duelle live und in voller Länge.

FC Bayern - VfL Bochum: Darum übertragen ARD/ZDF nicht

Die ARD überträgt in der diesjährigen DFB-Pokal-Saison insgesamt neun Spiele - ein Erst- und Zweitrundenspiel, jeweils zwei Achtel- und Viertelfinals, beide Halbfinals sowie das Finale. In der zweiten Runde, welche am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch ausgetragen wird, überträgt die ARD bereits das Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach, weshalb eine Ausstrahlung des Spiels zwischen den Bayern und Bochum wegfällt. Das ZDF zeigt 19/20 überhaupt keine DFB-Pokal-Partien.

FCB vs. Bochum im Liveticker

Auch wir sind mit unserem Liveticker dabei und versorgen Euch mit den Highlights aus Bochum.

Bayern - Bochum: Mögliche Aufstellungen

FCB: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Es fehlen: Arp (Kahnbeinbruch an der Hand), Hernandez (Innenband-Teilriss am Knöchel), Javi Martinez (Oberschenkelprobleme), Süle (Kreuzbandriss).

Bochum: Riemann - Celozzi, Decarli, Lorenz, Danilo - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee, Maier, Blum - Ganvoula

Es fehlen: Bapoh (Kreuzbandriss), Fabian (Meniskus-OP), Gamboa (muskuläre Probleme), Leitsch (Aufbautraining).

DFB-Pokal: Alle Spiele am heutigen Dienstag

Insgesamt acht Begegnungen finden heute statt.