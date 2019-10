DFB-Pokal: Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach im heimischen Signal-Iduna-Park. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: BVB gegen Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Topspiel in der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Knapp eineinhalb Wochen ist es her, da standen sich der BVB und die Elf vom Niederrhein bereits in der Bundesliga gegenüber. Das Team von Lucien Favre setzte sich mit viel Mühe und zwei brillanten Torhütern knapp mit 1:0 durch. Ein Arbeitssieg, der eigentlich für Ruhe in Dortmund hätte sorgen sollen, schließlich war damit die Ergebniskrise in der Bundesliga mit drei Unentschieden in Folge vorerst beendet. Doch mit der Ruhe ist es beim BVB schon zehn Tage später wieder vorbei.

Vor Beginn: Bei den Schwarz-Gelben folgten auf den knappen Sieg gegen Gladbach eine 0:2-Pleite in der Champions League gegen Inter Mailand und ein schmeichelhaftes 0:0 im Revierderby gegen Schalke 04. Ergebnisse, die die Kritik an Trainer Favre und auch der Mannschaft wieder lauter werden ließ.

Vor Beginn: "Wir führen keine Trainerdiskussion", stellte Sportdirektor Michael Zorc daher nach dem Spiel auf Schalke schnell klar. Man müsse sich "über die Mannschaft, das Spielerische unterhalten". Daraus, dass auch der Trainer einen Anteil an der bislang unbefriedigenden Saison hat, machte Zorc jedoch keinen Hehl: "Natürlich hat er damit zu tun, das ist doch klar."

© getty

BVB gegen Gladbach im DFB-Pokal: TV-Übertragung und LIVE-STREAM

Die Zweitrundenbegegenung zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal wird am heutigen Mittwoch sowohl im Pay-TV auf Sky Sport als auch im Free-TV übertragen. Während die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum am Dienstag vom Privatsender Sport 1 im Free-TV gezeigt wurde, sendet am heutigen Mittwoch die ARD live aus Dortmund.

Dazu bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunksender auf seiner Sportseite auch einen kostenlosen Live-Stream an, den Ihr hier findet. Sky-Kunden können das Spiel via Sky Go ebenfalls per Live-Streaming auf allen mobilen Endgeräten anschauen.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Sowohl BVB-Trainer Lucien Favre als auch Gladbach-Trainer Marco Rose plagen vor dem Topspiel am Mittwochabend einige Verletzungssorgen. In Dortmund muss nach wie vor Paco Alcacer in der Sturmspitze ersetzt werden. Das gelang zuletzt mehr schlecht als recht mit Julian Brandt und Mario Götze. Wer den Spanier, der zuletzt an Wadenproblemen laborierte und erst am Sonntag ins Training zurückkehrte, nun ersetzen wird, ist fraglich denn auch Götze ist angeschlagen (Haarriss in der Elle). Außerdem droht dem BVB der erneute Ausfall von Roman Bürki (grippaler Infekt).

In Gladbach ist die Lage noch gravierender: Abwehrchef Matthias Ginter fällt nach wie vor mit einer Schulterverletzung aus. Alassane Plea, Tony Jantschke, Breel Embolo, Fabian Johnson und Raffael plagen Muskelverletzungen. In der Defensive könnte daher Jordan Beyer gleich nach seiner Rückkehr nach überstandener Verletzung in der Startelf stehen.

Borussia Dortmund: Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Stindl, Thuram

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Vorschau

Während sich der BVB aktuell durch den Herbst schleppt, läuft es für die andere Borussia wesentlich besser. Die Fohlen grüßen in der Liga nämlich nach dem 4:2-Sieg am Sonntag über Eintracht Frankfurt erneut von der Tabellenspitze in der Bundesliga und scheinen in der Europa League nach dem kapitalen Fehlstart gegen den Wolfsberger AC (0:4) das Glück des Tüchtigen gepachtet zu haben. Dank zweier Last-Minute-Treffer gegen Basaksehir (1:1) und AS Rom (1:1) darf die Fohlenelf international noch vom Weiterkommen träumen.

Dennoch äußerte Trainer Marco Rose vor der Begegung Bedenken - nicht spielerischer, sondern personeller Art. "Wir sind in einer Spirale, in der wir momentan nicht rauskommen. Da müssen wir jetzt durch und daran arbeiten, dass wir bald wieder vollzählig sind", sagte er angesprochen auf die lange Verletztenliste der Gladbacher vor dem Pokalspiel gegen den BVB, die nach dem Spiel gegen die SGE noch um die Namen Breel Embolo (Muskelfaserriss) und Tony Jantschke (Zerrung) erweitert wurde. "Es zeigt, dass wir am Limit sind", sagte Rose.

BVB gegen Gladbach: Die letzten 10 Spiele

Seit Jahren ist der BVB für Borussia Mönchengladbach ein absoluter Angstgegner. Der letzte Sieg der Fohlen-Elf datiert aus dem Jahre 2015, damals gewann Gladbach unter dem aktuellen BVB-Trainer Lucien Favre mit 3:1 im heimischen Borussia Park. Seitdem folgten neun weitere Borussen-Duelle und neun Pleiten für die Elf vom Niederrhein.