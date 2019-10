(BVB) Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch stehen sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gegenüber. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga kam es bereits vor rund zwei Wochen zum Borussen-Duell, als sich der BVB mit 1:0 durchsetzte. Nichtsdestotrotz behielten die Fohlen die Tabellenführung und verteidigten diese auch am vergangenen Wochenende.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steigt am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr. Gespielt wird vor der legendären Gelben Wand im Signal Iduna Park, welcher 81.635 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter Benjamin Cortus wird die Partie leiten und von seinen Assistenten Florian Heft, Christian Leicher sowie Guido Kleve unterstützt werden.

Borussia Dortmund - Gladbach heute live im TV und Livestream

Die Partie wird sowohl im Free-TV als auch im Bezahlfernsehen übertragen - in der ARD und von Sky. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals und zeigt BVB gegen Gladbach sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo oder mit dem monatlich kündbaren SkyTicket an.

Neben der ARD und Sky besitzt auch Sport1 Rechte an dieser Pokalsaison. Der Sportsender strahlte am vergangenen Dienstag das Gastspiel des FC Bayern München beim VfL Bochum aus.

BVB gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Solltet Ihr Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach nicht vor den Bildschirmen verfolgen können, seid Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Tore - hier entlang.

BVB - Borussia Mönchengladbach: Daten und Fakten zum Spiel

Der BVB trifft zum 3. Mal im DFB-Pokal auf die Fohlen, die ersten beiden Duelle verlor Dortmund jeweils auswärts. Im Oktober 1986 gab es eine 1:6-Niederlage für den BVB, im Oktober 2003 ein 1:2 - jeweils in der 2. Runde.

Dortmund zog in den vergangenen acht Spielzeiten immer mindestens ins Achtelfinale ein. Das letzte Aus in der 2. Pokalrunde gab es 2010/11, als die Schwarz-Gelben nach 120 torlosen Minuten bei den Offenbacher Kickers im Elfmeterschießen mit 2:4 den Kürzeren zogen.

Gladbach zog mit dem 1:0 in Sandhausen in Runde eins zum 6. Mal in Folge in die 2. Pokal-Runde ein - in den vergangenen fünf Jahren kam dort nur in der Vorsaison das Aus, mit einem 0:5 gegen Leverkusen, die geteilt höchste Niederlage der Fohlen im DFB-Pokal.

Borussia Dortmund - Gladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer Lucien Favre muss in jedem Fall auf Paco Alcacer und Marcel Schmelzer verzichten. Ein Einsatz von Stammkeeper Roman Bürki gilt als fraglich.

BVB: Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Brandt

Das Lazarett von Gladbach ist weiterhin üppig besetzt. Matthias Ginter, Fabian Johnson, Alassane Plea, Tobias Strobl, Raffael, Ibrahima Traore und Jordi Villalba fallen aus.

BMG: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria, Benes - Herrmann, Embolo, Thuram

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele im Überblick