Bayer Leverkusen - SC Paderborn: DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen empängt zur zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals am heutigen Dienstagabend den Ligarivalen aus Paderborn. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn: Spielort, Anpfiff, Schiedsrichter

Austragungsort ist die 30.000 Zuschauer fassende BayArena in Leverkusen. Der Anpfiff ist auf 20.30 Uhr terminiert. Die Leitung des Spiels übernimmt Sven Jablonski. Ihm assistieren Thomas Gorniak und Norbert Grudzinski an der Seitenlinie sowie Nicolas Winter als Vierter Offizieller.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

Lerverkusen gegen Paderborn heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie exklusiv und in voller Länge. Ab 20.15 Uhr beginnt auf SkySport 9 HD die Sendung live aus Leverkusen. Kommentator ist Michael Born. Für alle mobilen Kunden stellt Sky zudem via SkyGo einen Livestream zu Verfügung, um das Geschehen auch unterwegs verfolgen zu können.

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Liveticker

Für alle Leute ohne Sky-Abo haben wir hier bei SPOX einen Liveticker im Angebot, mit dem Ihr keine Aktion aus Leverkusen verpassen werdet.

Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn: Vorschau

Aufatmen beim SC Paderborn: Nach sieben Niederlagen in acht Bundesliga-Spielen gelang den Männern von Trainer Steffen Baumgart am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf endlich der erste Saison-Dreier. Mit 2:0 setzte man sich am Ende verdient durch und legte dabei eine äußerst ansprechende Leistung an den Tag. Mit Leverkusen steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals zwar nun ein anderes Kaliber vor der Tür, doch schon bei der knappen 2:3-Niederlage am ersten Bundesliga-Spieltag zeigte der SC, dass er durchaus in der Lage ist, große Mannschaften zu ärgern.

Für Gegner Leverkusen ist die bisherige Saison hingegen eine Berg- und Talfahrt. Überzeugenden Auftritten, wie die souveränen Zu-Null-Siege gegen Augsburg und Union Berlin oder das Unentschieden gegen RB Leipzig, folgen regelmäßig schwache Leistungen (0:4 in Dortmund und 0:3 in Frankfurt), bei denen vor allem die defensiven Schwächen der Werkself deutlich werden.

Dennoch steht man in der Tabelle - auch weil die Konkurrenz nicht so richtig punkten will - mit 15 Punkten nach neun Spielen in Schlagdistanz zur Tabellenspitze und kann mit einem Sieg gegen den SCP heute Abend den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale perfekt machen.

B04 vs. SCP: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Dragovic - Demirbay, Baumgartlinger - Bellarabi, Havertz, Weiser - Alario, Volland

Nicht im Kader: Aranguiz (Haarriss im Mittelfuß), Bailey (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Sinkgraven (Muskel-Sehnenverletzung im Oberschenkel), Wendell (Oberschenkelzerrung).

SC Paderborn: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula - Vasiliadis, Sabiri - Pröger, Holtmann - Zolinski

Nicht im Kader: Huth, Jans, Rumpf, Strohdiek, Antwi-Adjei, Bilogrevic, Kapic, Oliveira Souza, Gueye, Mamba, Michel, Shelton.

Bayer - Paderborn: Die letzten Duelle

Noch nie konnte der SC Paderborn gegen Leverkusen als Sieger vom Platz gehen.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 17.08.19 Bundesliga Bayer Leverkusen SC Paderborn 3:2 08.03.15 Bundesliga SC Paderborn Bayer Leverkusen 0:3 04.10.14 Bundesliga Bayer Leverkusen SC Paderborn 2:2

DFB-Pokal: Terminplan