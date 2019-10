DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals heute den 1. FC Nürnberg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der 1. FC Nürnberg nach elf Spieltagen auf Rang acht der 2. Liga steht und sich damit durchaus noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen kann, kämpfen die Lauterer um den Klassenerhalt in Liga drei. 13 Punkte nach 13 Spieltagen, vier Punkte aus den letzten fünf Spielen und Tabellenplatz 17 sind die traurige Bilanz des einstigen Bundesligisten.

DFB-Pokal: Wo und wann findet 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg statt?

Die Partie zwischen dem Zweit- und Drittligisten steigt heute (30. Oktober) um 18.30 Uhr. Austragungsort ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, das Platz für knapp 50.000 Zuschauer bietet.

Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Guido Winkmann, der von seinen Assistenten Christian Bandurski und Arno Bloß unterstützt wird. Als 4. Offizieller fungiert Tobias Fritsch.

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Kaiserslautern und Nürnberg läuft nicht im Free-TV. Stattdessen hat Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung. Auf Sky Sport 5 HD könnt Ihr das Spiel ab 18.20 Uhr als Einzelspiel verfolgen oder alternativ als Teil der großen Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD.

Sky bietet sowohl das Einzselspiel als auch die Konferenz zudem im Livestream via Sky Go an. Allerdings benötigt Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement beim Pay-TV-Sender.

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg heute im Liveticker

Wer nicht auf das Bewegtbild zurückgreifen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten Euch das Spiel sowohl im Einzelticker als auch im Konferenzticker an.

Kaiserlautern - 1. FC Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben, so könnten die beiden Trainer ihre Teams aber auf den Platz schicken:

1. FC Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Gottwalt, Hercher - Sickinger, Fechner - Hemlein, Starke, Pick - Thiele

Grill - Schad, Kraus, Gottwalt, Hercher - Sickinger, Fechner - Hemlein, Starke, Pick - Thiele 1. FC Nürnberg: Lukse - Sorg, Erras, Sörensen, Valentini - Jäger - Behrens, Geis, Dovedan, Hack - Frey

DFB-Pokal: Die heutigen Partien im Überblick

Das heutige Augenmerk liegt vor allem auf den zwei Spielen zwischen den Spitzenteams der Bundesliga. Um 18.30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg die Roten Bullen aus Leipzig, um 20.45 Uhr folgt schließlich das Borussen-Derby in Dortmund.