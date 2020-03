DFB-Pokal 2019/20 - Das Finale: Termin und Austragungsort

Am 24.4 steigen die beiden Halbfinals des DFB Pokals. Der 1.FC Saarbrücken empfängt Bayer 04 Leverkusen und die Bayern müssen zuhause gegen die Eintracht aus Frankfurt ran. Die Sieger der Partien ziehen direkt in das Endspiel ein. Hier bei SPOX erfahrt ihr das Wichtigste zum alles entscheidenden Spiel im kommenden Frühjahr.

Auch in diesem Jahr traten 64 Mannschaften in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs an. Darunter 40 Vereine aus den drei Profi-Ligen und 24 Amateur-Vertreter aus den Landesverbänden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Gewinner des Pokals erhält das Startrecht in der Gruppenphase zur UEFA Europa League 2020/21.

Wo und wann findet das DFB-Pokalfinale statt?

Seit 1985 findet das Endspiel um den DFB-Pokal im Olympiastadion Berlin statt. Angesetzt ist die Partie in dieser Saison für den 23. Mai 2020. Eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt. In den letzten Jahren begannen die Spiele allerdings meistens um 20 Uhr.

DFB-Pokal: Die letzten Sieger

Der FC Bayern siegte in der vergangen Pokal-Saison mit 3:0 im Finale gegen RB Leipzig.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 18/19 FC Bayern München RB Leipzig 3:0 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

Das Olympiastadion Berlin: Eine historische Arena

Das legendäre Olympiastadion in der Bundeshauptstadt Berlin fasst maximal 74.475 Zuschauer. Erbaut wurde es ab 1934. Zwei Jahre später konnte das brandneue und vergleichsweise hochmoderne Stadion bereits eröffnet werden.

Seitdem war es Schauplatz von beinahe jedem sportlichen Event, das man sich vorstellen kann. Die olympischen Spiele, Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften, das UEFA-Champions-League-Finale und vieles mehr fand in dem Bauwerk von Architekt Werner March statt.

Im Jahr 2000 wurde eine umfassende Renovierung vorgenommen, die vier Jahre dauerte und insgesamt 242 Millionen Euro verschlang.

Heute wird das Stadion hauptsächlich von Hertha BSC Berlin zur Austragung der Bundesliga-Heimspiele genutzt. Doch wohl nicht mehr lange: Die Hertha plant einen selbst finanzierten Neubau auf dem Olympia-Gelände.

© getty

Wo kann ich das Finale live sehen?

Um die Übertragung des DFB-Pokalfinals kümmert sich in der Regel das frei empfangbare öffentlich-rechtliche Fernsehen. Entweder die ARD oder das ZDF werden das Endspiel live und in voller Länge übertragen.

Beide Sender bieten Online einen parallelen Livestream des Fernsehprogramms an, der kostenlos auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets empfangbar ist.

Neben der Übertragung im Free TV wird auch Sky das Endspiel um den DFB-Pott zeigen. Wer also sowieso Sky-Abonnent ist und die Übertragung des Pay-TV-Senders präferiert, kann sich über das Pokalfinale auf Sky freuen.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse des Viertelfinals

Das Viertelfinale im DFB-Pokal fand am 3. bzw. 4.März statt. Der Viertligist Saarbrücken schlug die Fortuna aus Düsseldorf sensationell im Elfemterschießen, wo Saarbrückens Keeper Daniel Batz gleich fünft Elfer hielt.