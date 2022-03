Deutschland - Israel, Stimmen und Reaktionen - Flick: "Bei der WM kann so etwas tödlich sein"

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt zum Länderspiel-Auftakt des Jahres gegen Israel mit 2:0 (2:0). Hansi Flick zeigte sich zufrieden, kritisierte aber auch zwei seiner Profis. DFB-Debütant Nico Schlotterbeck haderte mit dem Fehler, der zum Elfmeter in der Nachspielzeit führte. Die Stimmen zum Spiel.

Bundestrainer Hansi Flick über...

...das Spiel: "Ich bin zufrieden. Mich hätte das Gegentor geärgert, aber da hat sich Kevin auszeichnen können."

...den Fehler von Nico Schlotterbeck, der zum Elfmeter führte: "Auf diesem Niveau muss man 90 Minuten voll konzentriert sein. Man darf keine Fehler machen. Bis dahin hat er sehr, sehr gut gemacht. Christian Günter hätte vielleicht schneller runterkommen können, damit Nico einen besseren Winkel hat, um den Ball zu spielen. Bei der WM kann so etwas in der 90. Minute tödlich sein."

...Timo Werner: "Man merkt Timo an, dass ihm der Rhythmus fehlt. Für einen Stürmer wichtig, wo das Tor steht. Er ist ein Spieler, der immer in die Tiefe geht. Wir wollen ihn unterstützen, weil er hervorragende Qualitäten hat. Er reißt viele Lücken. Wir müssen ihn einen Tick besser einsetzen."

...Thilo Kehrer: "Er hat rechts hinten oft gespielt, ist grundsätzlich variabel einsetzbar Das ist ein großes Pfund für so einen Spieler. Er hat nicht ganz auf dem Niveau gespielt, wie ich es mir vorgestellt habe. Er hatte auch eine andere Aufgabe als David Raum, er war nicht ganz so offensiv eingestellt. Den Part sollte Julian Draxler übernehmen."

...das Holland-Spiel: "Wir freuen uns auf Holland. Ich freue mich auf Louis van Gaal. Er hat mir in meiner Trainerlaufbahn viel mitgegeben. Ich habe den niederländischen Fußball immer sehr geschätzt und geliebt und bei van Gaal habe ich mich viel fortgebildet und habe bei ihm sehr viel mitgenommen."

DFB-Noten: Überragender Debütant und ein brüllender Müller © imago images 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet das WM-Jahr mit einem 2:0 gegen Israel im Freundschaftsspiel. Dabei überzeugen vor allem ein Lokalmatador und ein Debütant. Die Noten aller eingesetzten DFB-Spieler im Überblick. © imago images 2/18 MARC-ANDRE TER STEGEN: Wärmte sich auf, stellte sich ins Tor, sah 45 Minuten zu, weil er nichts zu tun hatte und blieb dann in der Kabine. Note 3,5. © imago images 3/18 THILO KEHRER: Übernahm den Part rechts in der Viererkette. Hatte defensiv einen relativ entspannten Abend, rückte dennoch nicht so vehement auf wie David Raum auf der anderen Seite. Note 3,5. © imago images 4/18 JONATHAN TAH: Übernahm den defensiveren Part in der Viererkette, war der Herr der Lüfte, wenn Israel mit langen Bällen (und eigentlich nur so) operierte. Einmal stark gerettet (53.) und ansonsten viel im Aufbau eingebunden. Note 3. © imago images 5/18 NICO SCHLOTTERBECK: Tolles Länderspiel-Debüt! Sehr auffällig im Spielaufbau, mit den meisten Ballaktionen, bediente gerne David Raum, aber auch gerne mal mit einem längeren Ball. Wermutstropfen: der unnötige Elfmeter in der Nachspielzeit. Note 2. © imago images 6/18 DAVID RAUM: Der Hoffenheimer war im eigenen Stadion mit der auffälligste Mann. Glänz nicht nur mit seinen gefürchteten Flanken, sondern auch mit vielen Vorstößen. Fast wie ein linker Außenbahnspieler. Seine scharfe Ecke führte zum 1:0. Note 2. © imago images 7/18 JULIAN WEIGL: Der Kimmich-Ersatz war in seinem ersten Länderspiel nach fünf Jahren fleißig unterwegs, antizipierte ein paar Mal richtig gut und eroberte so Bälle, die er sofort weiterverarbeitete. Hatte aber defensiv auch nicht viel zu tun. Note 3,5. © imago images 8/18 ILKAY GÜNDOGAN: Stellte im Vorfeld den Anspruch, "immer" spielen zu "müssen". Sehr ballsicher, fast jeder Pass des City-Stars kam an. Kurz vor der Pause mit einer Freistoß-Vorlage zum 2:0, danach Feierabend. Note 2,5. © imago images 9/18 JULIAN DRAXLER: Sehr auffällige Anfangsphase mit vielen Spielanteilen und Zug zum Tor und mit dem Versuch, in Abschlusspositionen zu kommen. Danach eher in vorbereitender Rolle, aber auch mit Torchancen. Gute Vorstellung. Note 2,5. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Mit den meisten Abschlüssen in der Offensive, hätte schon vor dem 1:0 zweimal (30., 36.) treffen können. Viel unterwegs, mit viel Spielwitz ausgestattet. Ließ jeden sein großes Selbstvertrauen spüren. Note 2. © imago images 11/18 JAMAL MUSIALA: Im ersten Durchgang auf der Zehn, auch wenn Havertz und Draxler da zunächst mehr Anteile hatten. Nach der Pause nominell auf der Sechs und dort ging er in seiner Rolle richtig auf. Ein Modell für die Zukunft. Note 2,5. © imago images 12/18 TIMO WERNER: Anfangs mit ein, zwei missglückten Abschluss-Aktionen, dann kurz vor der Pause nach Gündogan-Freistoß Torschütze zum 2:0. Auch danach mit Torchancen. Mit sechs Toren bester DFB-Schütze unter Hansi Flick. Note 3. © imago images 13/18 KEVIN TRAPP: Kam wie geplant zur zweiten Halbzeit für ter Stegen. Ein kurzer Wackler, als er einen Rückpass falsch einschätzt. Als auch bei ihm Langeweile einsetzte, hielt er in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Note 2,5. © imago images 14/18 THOMAS MÜLLER: Sein 111. Länderspiel begann er in der zweiten Halbzeit, kam für Gündogan. Mit ihm wurde es auf jeden Fall lauter auf dem Platz, was aufgrund der ruhigen Kulisse gut zu hören war. Verschoss den Elfmeter zum möglichen 3:0. Note 4. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach knapp über einer Stunde für den starken David Raum. War natürlich fast nicht möglich, so ein Feuerwerk wie sein Vorgänger zu zünden. Immerhin mal ein Abschluss. Note 3,5. © imago images 16/18 ANTON STACH: Erstes Länderspiel für den Mainzer nach Einwechslung für Weigl nach 63 Minuten. Fügte sich direkt mit einem Foul ein. Hatte richtig Lust und warf sich in viele Zweikämpfe und lief viel an. Guter Einsatz. Note 3,5. © imago images 17/18 LEROY SANE: Kam in der 71. Minute für Werner und begab sich in die Spitze. Dort noch mit einem Abschluss und einer Torschussvorlage. Mehr war nicht. Keine Bewertung. © imago images 18/18 LUKAS NMECHA: Der Wolfsburger kam zehn Minuten vor Schluss für Kai Havertz und holte noch einen Elfmeter heraus, den Müller dann verschoss. Keine Bewertung.

Nico Schlotterbeck über...

...sein Foul, der zum Elfmeter führte: "Das Foul war kein Arroganzanfall, sondern einfach nur schlecht gemacht. Es war eine Unkonzentriertheit, die mir nicht passieren darf. Ich muss mich bei Kevin bedanken, dass es glimpflich ausgegangen ist.

...das Spiel: "Wir haben gut verteidigt - nur in der letzten Viertelstunde hatten wir keinen guten Zugriff aufs Spiel. Wir sind souverän gestanden und nicht viel zugelassen. Hinten war es ein gutes Spiel.

...den Bequemlichkeit-Vorwurf von Flick: "Er hat recht. Ich arbeite daran. Ich habe Dinge im Spiel, die nicht so sind, wie er sie will. Ich arbeite daran mit Christian Streich und Hansi Flick. Ich habe es heute besser gemacht als im Verein."

Timo Werner über...

...das Spiel: "Wir haben heute einige Torchancen ausgespielt, die wir nicht genutzt haben. Nach vier Monaten Länderspiel-Pause war es für das erste Spiel ein guter Auftritt.

...seine Rolle im DFB-Team: "Ich bin Stürmer, ich schieße am liebsten so viele Tore wie möglich. Bei Chelsea läuft es nicht so, wie ich es mir wünsche. Umso schöner, wenn der Trainer hier mir das Vertrauen schenkt. Es gibt Unterschiede in der Spielweise. Vielleicht passt das Spiel bei der Nationalmannschaft besser zu mir. Ich habe hier viele Torchancen. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich hier spiele."