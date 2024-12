WM 2026 Qualifikation, Auslosung: Termin, Datum, Uhrzeit, Ort, Gruppen, Modus, Deutschland, DFB-Team, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Endrunde wird vom 11. Juni bis 26. Juli 2026 in gleich drei Staaten, den USA, Mexiko und Kanada, ausgetragen.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Bevor es in zwei Jahren richtig losgeht, müssen sich die, zum ersten Mal in WM-Geschichte, 48 Nationen qualifizieren. Dank der Aufstockung dürfen bei dieser WM 16 anstelle von 13 europäische Mannschaften teilnehmen. Zunächst steht jedoch die Auslosung für die WM-Qualifikation an.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann und wo die Quali-Gruppen für Europa ausgelost werden und wie Ihr die Auslosung live verfolgen könnt.