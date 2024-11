Nächste Absage für DFB-Team! Angelo Stiller reist ab - Florian Wirtz fehlt erneut im Training

Er ist am Mittwoch aus dem Teamquartier in Frankfurt abgereist. Über eine mögliche Nachnominierung machte der DFB zunächst keine Angaben.

Nach der Berufung seines 23er-Kaders für die Partien am Samstag (20.45 Uhr) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie am Dienstag in Ungarn hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits den angeschlagenen Deniz Undav durch Leroy Sane ersetzen müssen. Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen, Niclas Füllkrug, Aleksandar Pavlovic, Jamie Leweling und David Raum konnte er wegen Verletzungen nicht nominieren.

Am Montag sprach Nagelsmann von "neun angeschlagenen" Spielern in seinem Aufgebot und einer "Gratwanderung" wegen der Belastungssteuerung. Wie Stiller fehlte Florian Wirtz (Infekt) am Mittwoch noch im Teamtraining. Schon im Oktober hatte die DFB-Auswahl mit großen personellen Problemen zu kämpfen gehabt, sich in Bosnien (2:1) und gegen die Niederlande (1:0) aber durchgesetzt.