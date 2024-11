Doppelpack von Maximilian Beier reicht nicht: U21 mit Remis in Frankreich

DFB-Team: U21 mit Traumstart in Frankreich

Und wie schon gegen die Dänen gelang der DFB-Auswahl ein Traumstart: Woltemade legte aus vollem Lauf quer, Beier musste freistehend am Elfmeterpunkt nur noch die Fußspitze hinhalten. In einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit überzeugte vor allem die deutsche Defensive, Tel hatte im Sturmzentrum der Franzosen einen schweren Stand.

Nach der Pause zeigte sich die Equipe Tricolore deutlich verbessert - doch erneut war die deutsche Auswahl eiskalt. Beier vollendete einen Konter nach Flanke von Knauff per Kopf. Mit der 2:0-Führung im Rücken brachte Di Salvo Moukoko und Gruda (56.), der ehemalige Mainzer verursachte den Elfmeter, den Tel sicher verwandelte.

Im März stehen für die deutsche U21 noch zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Geplant sind derzeit Begegnungen im EM-Gastgeberland Slowakei und daheim gegen Spanien, der DFB will vor der finalen Bestätigung aber noch die Auslosung der Gruppenphase am 3. Dezember in Bratislava abwarten. Deutschland ist wie auch Frankreich in Topf zwei gesetzt, insgesamt sind 16 Nationen beim Turnier dabei.