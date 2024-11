Florian Wirtz und Angelo Stiller fehlen dem DFB-Team: Neue Personalsorgen für Julian Nagelsmann

Der Bundestrainer musste beim Mannschaftstraining am Dienstag auf den erkrankten Florian Wirtz (Infekt) und den angeschlagenen Angelo Stiller (muskuläre Probleme) verzichten.

Während der Leverkusener Jungstar Wirtz komplett passen musste, konnte der Stuttgarter Stiller immerhin eine leichte Einheit im Fitnessraum absolvieren.

Nagelsmann hatte am Montag von gleich neun angeschlagenen Spielern berichtet. Auf Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen, Deniz Undav, Niclas Füllkrug, Aleksandar Pavlovic, Jamie Leweling und David Raum muss er wegen Verletzungen gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg am Samstag (20.45 Uhr/RTL) sowie drei Tage später in Ungarn ohnehin verzichten.

Am Dienstag standen Nagelsmann am DFB-Campus in Frankfurt/Main 18 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Dazu gehörte auch der Münchner Serge Gnabry, der aus privaten Gründen verspätet angereist war.