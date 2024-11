"Glück gehabt": Entwarnung bei Joshua Kimmich nach Knöchelverletzung

Kimmich muss für Koch runter

Kimmich (29) war gegen den überforderten Außenseiter in der 73. Spielminute ausgewechselt worden. Nach einem Zweikampf hatte sich der Bayern-Profi mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Knöchel gefasst. Für den Münchner kam Robin Koch in die Partie.

Nach dem Kantersieg steht für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) der Jahresabschluss in Budapest gegen Ungarn an.