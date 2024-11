"Dann sind wir gut in den Flow gekommen": DFB-Frauen feiern Kantersieg

Die Jokerin von Eintracht Frankfurt (50./64.) und die Bayern-Stürmerin (56./90.+1) trafen beim 6:0 (1:0) in der Schweiz doppelt für die verjüngte DFB-Auswahl. Christian Wück feierte im dritten Spiel als Bundestrainer den zweiten Sieg.

Sjoeke Nüsken (43.) und die starke Debütantin Cora Zicai (73.) erzielten die weiteren Tore gegen den kommenden EM-Gastgeber in Zürich, einer der acht EURO-Spielorte im nächsten Sommer. "Das erste Tor hat uns Selbstvertrauen gegeben, das hat man gesehen. Aber dann sind wir gut in den Flow gekommen", sagte Linda Dallmann am ZDF-Mikrofon. Zum Abschluss des Jahres geht es für das deutsche Team am Montag (20.30 Uhr) noch in Bochum gegen Italien.

Ehe es vor 17.306 Fans im Stadion Letzigrund zur Sache ging, gab es noch herzliche Umarmungen von Ex-Teamkollegin Nadine Angerer. Die einstige Weltfußballerin coacht im Schweizer Trainerstab von Pia Sundhage seit Frühjahr die Keeperinnen.

Im DFB-Tor bot Wück für sein EM-Casting wie angekündigt eine Debütantin in der Startelf auf. In Abwesenheit der pausierenden Ann-Katrin Berger begann erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen, bekam aber wenig zu tun. Als Sturmspitze erbte Schüller die Rückennummer 11 von Alexandra Popp, die sich im Oktober verabschiedet hatte.