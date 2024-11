"Gibt auch viele Dinge, die gut laufen": Bundestrainer Julian Nagelsmann richtet Appell an Gesellschaft

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft aufgerufen. "Wir dürfen nicht alles grau- und schwarzmalen", sagte Nagelsmann bei der Ehrenamtspreisverleihung des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) am Samstag in München: "Es gibt viele Dinge, die nicht gut laufen. Aber es gibt auch viele Dinge, die gut laufen. Jeder soll willkommen sein, jeder soll sich in der Gesellschaft wohlfühlen."

Der 37-Jährige bezog schon in der Vergangenheit immer wieder klar Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen. Nagelsmann betonte, dass jeder begreifen solle, "dass wir, auch wenn Menschen in unser Land kommen, gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land so schön bleibt und vielleicht noch schöner wird".