Nations League, mögliche Gegner von Deutschland bei der Auslosung: Auf diese Nationen kann das DFB-Team im Viertelfinale treffen - Datum, Orte, Spielplan

Im Viertelfinale wird es tatsächlich Hin- und Rückspiele geben. Die Grzppenzweiten werden als erstes gezogen und genießen somit zunächst Heimrecht.

Im Anschluss steht das Final Four an, die ohne Rückserie in einem Gastgeberland ausgetragen werden. Zu den Favoriten gehört auch Deutschland als Austragungsort.