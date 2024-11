Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 16. November, duellieren sich in der Nations League Deutschland und Bosnien-Herzegowina. Die Partie am 5. Spieltag wird um 20.45 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg angestoßen.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Länderspiel am Abend live überträgt.