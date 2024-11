Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt Ungarn vs. Deutschland in der Nations League heute live im Free-TV und Livestream?

Eines ist bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League jedes Mal sicher: das Spiel wird im Free-TV übertragen. Von Spiel zu Spiel gibt es nur noch zu klären, welcher Sender sich um die Übertragung kümmert. So war das Bosnien-Spiel am Freitag bei RTL zu sehen. Was die Partie gegen Ungarn jedoch anbelangt, ist das ZDF dafür verantwortlich.

Die Vorberichte zur Begegnung werden ab 20.15 Uhr präsentiert, Oliver Schmidt kümmert sich um den Kommentar.

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird das Spiel auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de angeboten.