ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina in der Nations League im Free-TV und Livestream?

Deutschland bekommt es am heutigen Samstag, den 16. November, in der Nations League mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Die Begegnung am 5. Gruppenspieltag wird um 20.45 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg angepfiffen.

Wer das Duell zwischen dem DFB-Team und Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.