"Wenn einer zehn Tore kriegt eher nicht": Julian Nagelsmann vor Entscheidung in der Torwart-Frage

Alexander Nübel mit der Nummer 1 gegen Bosnien und Herzegowina, Oliver Baumann mit dem begehrten Leibchen gegen die Niederlande - und im November ein erneuter Trikottausch? Nicht unbedingt, das Jobsharing im deutschen Tor ist für Julian Nagelsmann nicht zwingend ein Modell für die Zukunft.

"Ich weiß nicht", sagte der Bundestrainer auf die Frage, ob sich Nübel und Baumann auch im November zum Abschluss der Gruppenphase in der Nations League wieder ablösen werden. "Das hängt von der Leistung in der Liga ab", betonte Nagelsmann und ergänzte: "Wenn einer zehn Tore kriegt eher nicht."

Nübel vertrat den verletzten Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen in Zenica (2:1), Baumann darf am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Oranje ran. Mit Nübels Debüt war Nagelsmann zufrieden, beim Gegentor sprach er ihn von jeglicher Schuld frei.