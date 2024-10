"Weiß, dass er das will": Paul Wanner tendiert offenbar zum DFB

Paul Wanner bei U21 vor Startelf-Debüt

Am Ende werde "der Spieler mit der Familie die Entscheidung" treffen, Di Salvo ist mit der Wanner-Seite im Austausch. Im vergangenen Jahr habe es ein Gespräch gegeben, "damals war der Papa mit dabei und auch sein Berater", sagte Di Salvo: "Und es wird sicher weiter Kontakt geben."

Gegen Polen im abschließenden EM-Qualifikationsspiel am späten Dienstagnachmittag (17.00 Uhr/ProSieben MAXX) könnte Wanner nach seinem Joker-Debüt am Freitag gegen Bulgarien (2:1) erstmals von Beginn an im U21-Dress auflaufen. "Logischerweise ist er eine Option", sagte Di Salvo - vor allem nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Maximilian Beier.