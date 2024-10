"Mit Gelb warst du gut bedient": Toni Kroos und Eric Dier veräppeln Joshua Kimmich

DFB-Team trifft am Montag auf die Niederlande

Grundsätzlich aber hatte er nach eigener Aussage im Kreise der DFB-Auswahl ein "prima Wochenende". Das hielt für die Nationalspieler nach der nächtlichen Rückkehr aus Zenica nach Herzogenaurach und dem Ausschlafen am Samstag individuelle Regeneration bereit. Am Abend gab es wie schon während der EM Döner zu essen.

Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) treffen Kimmich und Co. in München auf die Niederlande.