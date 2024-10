Neuer Job? Joachim Löw deutet Angebote von anderen Nationalmannschaften an

Im Moment gebe es "nichts Konkretes. Es gab ja immer mal Anfragen", sagte der 64-Jährige nach dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln. Man müsse jedoch "auch dafür brennen", es sei deshalb "nicht so einfach, gerade mal so eine andere Nationalmannschaft zu übernehmen".

Löw hatte das deutsche Nationalteam 15 Jahre als Cheftrainer betreut, 2014 gewann er in Brasilien den WM-Titel. "Wenn ich so lange bei der Mannschaft war, so lange Zeit mit den Spielern verbracht habe, das ist bei mir auch tief im Herzen", sagte er.

Seit seinem DFB-Abschied nach der EM 2021 ist Löw allerdings ohne Job. Im Sommer war er unter anderem mit dem englischen Nationalteam als möglicher Nachfolger von Gareth Southgate in Verbindung gebracht worden.

Langweilig sei ihm aber "noch nicht, ich habe genug Aufgaben, die mir Spaß machen - mit dem Fußball, manchmal auch ohne", sagte Löw.