"Wem nützt das?" Marc Cucurella versteht Eingeständnis der UEFA nach Handspiel gegen Deutschland nicht

Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella hat verraten, was ihm nach seinem Handspiel gegen Deutschland im EM-Viertelfinale durch den Kopf ging.

"Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose. Schaute den Schiedsrichter an und sah, wie er bestimmt sagte: 'Kein Elfmeter!'", erklärte der 26-Jährige im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Cucurella ergänzte: "Ich sagte mir: 'Entspann dich', aber das konnte ich erst, als das Spiel wieder aufgenommen wurde."

Zur Erinnerung: In der 106. Minute der Verlängerung hatte Jamal Musiala dem Spanier an die vom Körper abgespreizte Hand geschossen. Das Schiedsrichtergespann um Anthony Taylor entschied sich zum Entsetzen vieler jedoch gegen einen Elfmeterpfiff.

Das Spiel ging stattdessen weiter und Deutschland schied gegen den späteren Europameister letztlich durch ein spätes Tor von Mikel Merino (119. Minute) aus dem Turnier aus.